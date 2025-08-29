Data publicării:

Karol Nawrocki pune Polonia pe harta mondială a dezvoltării tehnologice

Autor: Ioan-Radu Gava
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Karol Nawrocki a semnat un proiect de lege care instituie Fondul pentru dezvoltarea tehnologiilor inovatoare. 

Într-o postare de pe pagina sa de Facebook, Karol Nawrocki, președintele suveranist al Poloniei, anunță instituirea Fondului pentru dezvoltarea tehnologiilor inovatoare.

„Polonia este puternică prin inovații! Președintele Karol Nawrocki a respins micromania actualului guvern și a semnat astăzi un proiect de lege care instituie Fondul pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Revoluționare.

Este vorba de nu mai puțin de 5 miliarde PLN (1,175 miliarde de euro) anual pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, digitalizării, calculatoarelor cuantice și biotehnologiei. Pentru Polonia!“, a transmis Administrația Prezidențială de la Varșovia.

26 aug 2025, 17:25
Tot mai mulți bulgari merg în vacanțe. A crescut și procentul celor care pleacă în străinătate
26 aug 2025, 16:49
