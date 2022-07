Karin Kneissl, fost ministru de Externe al Austriei, a vorbit despre lipsa de importanță a Europei pe scena mondială

Importanţa Europei pe arena mondială este în scădere, în timp ce lideri ai ţărilor continentului ignoră realitatea geopolitică. Această opinie a fost exprimată într-un interviu publicat duminică de "Asia Times" din Hong Kong, de fostul ministru austriac de externe (2017-2019), Karin Kneissl, conform Rador.



"Europa devine din ce în ce mai puţin importantă din punct de vedere demografic şi, din păcate, şi politic. În prezent scriu o carte cu titlul de lucru "Requiem pentru Europa", pentru că Europa în care am crescut şi Europa căreia m-am dedicat a încetat să mai existe" - a declarat aceasta.

Kneissl, enervată de modul de gândire a colegilor

Karin Kneissl a subliniat că, atunci când a fost şefa Ministerului austriac de Externe, a fost enervată de lipsa de gândire geopolitică a colegilor săi.



"Şi acum aceasta se transformă într-o situaţie periculoasă, deoarece ignorăm complet realitatea, realitatea geopolitică" - a subliniat fostul ministru. Potrivit afirmaţiilor sale, preţurile mari la gaze pot provoca schimbări în structura socio-politică a statelor europene, care se confruntă cu o criză energetică.



"Revoluţiile de astăzi nu au loc sub sloganul "Daţi-ne pâinea noastră cea de toate zilele", ci sub motto-ul "Daţi-ne posibilitatea de a conduce maşini în fiecare zi", "Daţi-ne combustibil pentru fiecare zi" şi "Daţi-ne benzină accesibilă". Am văzut acest lucru în exemplul mişcărilor vestelor galbene din Franţa în toamna lui 2018" - a spus Kneissl.



"Primul mod prin care populaţia îşi poate exprima furia sunt alegerile. Poate apărea un nou partid, o nouă mişcare, care să exprime stări de furie. /.../ Furia este un lucru, care poate fi întotdeauna îndreptat spre direcţia bună.



Dar există ceva "ce nu poate fi îndreptat sau depăşit nicăieri" şi aceasta este disperarea. Iar, în opinia mea, trecem deja printr-o perioadă de disperare. Oamenii sunt disperaţi" - a conchis Kneissl.

