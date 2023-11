Kaki, curmal japonez: 7 beneficii pentru sănătate

Oamenii au cultivat arborii de kaki, care au originea în China, de mii de ani pentru fructele lor delicioase și pentru lemnul lor. Fructele lor de culoare portocalie, numite kaki, sunt cunoscute pentru gustul lor dulce, asemănător mierii. În timp ce există sute de tipuri de kaki, varietățile Hachiya și Fuyu se numără printre cele mai populare.

Puteți consuma kaki proaspete, uscate sau gătite. Sunt, de asemenea, utilizate în mod obișnuit în întreaga lume în jeleuri, băuturi, plăcinte și budinci. Ele nu sunt doar gustoase, ci sunt pline de nutrienți care pot aduce beneficii pentru sănătate în mai multe moduri.

Iată câteva beneficii ale acestor fructe:

1. Bogate în nutrienți

Chiar dacă sunt mici ca mărime, fructele kaki sunt pline de o cantitate impresionantă de nutrienți. Sunt, de asemenea, o sursă bună de tiamină (B1), riboflavină (B2), acid folic, magneziu și fosfor.

Aceste fructe colorate au puține calorii și sunt pline de fibre, ceea ce le face potrivite pentru pierderea în greutate. În afară de vitamine și minerale, kaki conțin o gamă variată de compuși vegetali, inclusiv tanini, flavonoide și carotenoizi, care pot avea un impact pozitiv asupra sănătății tale.

Frunzele lor conțin, de asemenea, cantități semnificative de vitamina C, tanini și fibre, fiind un ingredient folosit în ceaiurile terapeutice.

2. Sursă excelentă de antioxidanți

Kaki conțin compuși vegetali benefici cu calități antioxidante. Antioxidanții ajută la prevenirea sau încetinirea deteriorării celulare prin contracararea stresului oxidativ, un proces declanșat de moleculele instabile numite radicali liberi.

Stresul oxidativ a fost asociat cu anumite boli cronice, inclusiv boala de inimă, diabetul, cancerul și afecțiuni neurologice precum Alzheimer. Consumul de alimente bogate în antioxidanți, cum ar fi kaki, poate contribui la combaterea stresului oxidativ și poate reduce riscul anumitor boli cronice.

3. Benefice pentru sănătatea inimii

Boala de inimă este principala cauză de deces la nivel mondial și afectează negativ viețile a milioane de oameni. Puteți contribui la prevenirea majorității tipurilor de boli de inimă prin reducerea factorilor de risc, precum o dietă nesănătoasă. Combinația puternică de nutrienți găsiți în kaki îi face o alegere excelentă pentru îmbunătățirea sănătății inimii.

Fructele kaki conțin antioxidanți flavonoizi, inclusiv quercetină și kaempferol. Consumul unei diete bogate în flavonoizi a fost asociat cu un risc redus de boală de inimă în mai multe studii.

4. Pot ajuta la reducerea inflamației

Afecțiuni precum boala de inimă, artrita, diabetul, cancerul și obezitatea sunt legate de inflamația cronică. Alegerea alimentelor bogate în compuși antiinflamatori poate ajuta la reducerea inflamației și la scăderea riscului de boli.

Fructele kaki sunt o sursă excelentă de vitamina C, un antioxidant puternic. De fapt, un kaki conține 14% din doza zilnică recomandată de vitamina C. Vitamina C ajută la protejarea celulelor de daunele cauzate de radicalii liberi și combate inflamația din corp.

5. Bogate în fibre

Un nivel ridicat de colesterol, în special colesterolul "rău" LDL, poate crește riscul de boală de inimă, accident vascular cerebral și atac de cord. Alimentele bogate în fibre solubile, precum fructele și legumele, pot ajuta la reducerea nivelurilor ridicate de colesterol, ajutând organismul să elimine excesul de colesterol.

Kaki este un fruct bogat în fibre care scade nivelurile de colesterol LDL. Un studiu din 2013 a constatat că adulții care au consumat biscuiți care conțineau fibre de kaki de trei ori pe zi timp de 12 săptămâni au experimentat o scădere semnificativă a colesterolului LDL, în comparație cu cei care au consumat biscuiți care nu conțineau fibre de kaki.

Fibra este, de asemenea, importantă pentru mișcările regulate ale intestinului și poate ajuta la reducerea nivelurilor ridicate de zahăr din sânge.

6. Susțin sănătatea vederii

Kaki furnizează o cantitate semnificativă de vitamina A și antioxidanți esențiali pentru sănătatea ochilor. De fapt, un kaki asigură 15% din doza zilnică recomandată de vitamina A.

Vitamina A susține funcționarea membranelor conjunctivale și a corneei. De asemenea, este un component esențial al rodopsinei, o proteină necesară pentru o vedere sănătoasă. Fructele kaki conțin și luteină și zeaxantină, care sunt antioxidanți carotenoizi ce promovează, de asemenea, o vedere sănătoasă. Aceste substanțe se găsesc în cantități mari în retină, un strat de țesut sensibil la lumină în partea din spate a ochiului.

Diete bogate în luteină și zeaxantină pot reduce riscul anumitor boli oculare, inclusiv degenerescența maculară legată de vârstă. Aceasta este o boală care afectează retina și poate provoca pierderea vederii.

7. Sunt delicioase și ușor de adăugat în dietă

Fructele kaki pot fi adăugate în diverse feluri de mâncare pentru a oferi un plus de nutriție. Aceste fructe pot fi savurate proaspete ca o gustare simplă sau folosite în rețete delicioase. De fapt, se potrivesc excelent atât cu mâncărurile dulci, cât și cu cele sărate, potrivit Healthline.com.

