Kadîrov, delir: Visez ca eu și copiii mei să murim în Ucraina. Invit toți musulmanii din Cecenia să ni se alăture. Vă voi hrăni, vă înarmez și voi avea grijă de voi / video

Ramzan Kadîrov, președintele Ceceniei, a postat un videoclip care a fost distribuit ulterior pe Twitter, iar după vizionarea videoclipului mulți utilizatori s-au întrebat dacă liderul cecen este beat sau sub influența drogurilor. Kadîrov a fost filmat mormăind în fața camerei despre „războiul sfânt” cu ochii abia deschiși și invitând pe toți să i se alăture.

„Îi invit pe toți musulmanii din Cecenia să ni se alăture, să creăm împreună batalioane și regimente. Vă voi hrăni, vă înarmez și voi avea grijă de voi, trebuie doar să luptați, să apărați interesele iubitului nostru profet, Coranul și țara”, a spus Kadîrov la începutul mesajului său.

Acesta i-a chemat pe cei care încă nu s-au alăturat războiului împotriva „sataniştilor şi fasciş*ilor”.

„Fiecare mamă și fiecare tată ar trebui să-și trimită fiii să apere interesele creștinilor și musulmanilor”, a spus liderul cecen.

„Treziți-vă, musulmani, fiți bărbați! Trebuie doar să ocupăm pământul european, până când vom fi în genunchi pentru a cere iertare”, a spus el.

„Acesta este un război sfânt, acesta este un război sfânt și visez să mor în el, visez ca eu și copiii mei murim în el. Acesta este un război sfânt, dar nu vom muri până nu vă vom distruge. Allah Akbar, victoria este cu noi și cine nu este cu noi, va fi sub noi”, și-a încheiat Kadîrov mesajul tulburător, conform Vecernij.

CITEȘTE ȘI - Ucraina cere României să recunoască Rusia ”stat sponsor al terorismului” și să sprijine excluderea sa din Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră / video

Kadyrov again has an aggravation of his mental disorders



This time Don Don calls on all Muslims and Caucasians, to go to a "holy war". Don added that he "dreams of dying in this war, so that his children will die in this war too."



Can someone already help him fulfill his dream? pic.twitter.com/jxqnPBny9f