Juventus, cu Ronaldo accidentat, în pericol să rateze calificarea în UCL după meciul cu Atalanta din Serie A / Video

Golul a fost înscris târziu, în minutul 87, de rezerva Ruslan Malinovski, cu un şut deviat. Prima victorie a Atalantei în faţa lui Juventus după 20 de ani a dus echipa gazdă pe poziţia a treia a clasamentului, ea făcând rocada cu Juventus.

VIDEO

'Bătrâna Doamnă', câştigătoarea ultimelor nouă ediţii ale campionatului, este la 12 puncte de liderul Inter Milano, ce are un meci mai puţin disputat. Juve are un avans de 3 puncte faţă de următoarea clasată, Napoli, care primeşte duminică vizita lui Inter. Tot duminică, Torino FC a făcut un pas mare spre salvarea de la retrogradare, învingând-o cu 3-1 acasă pe AS Roma, vizibil obosită după meciul de joi cu Ajax Amsterdam, care i-a adus calificarea în semifinalele Europa League.

Torino a urcat pe poziţia a 15-a, la 5 puncte de locul 18, primul retrogradabil, pe care se află Cagliari, echipa lui Răzvan Marin.

În aceeaşi zi, Ştefan Radu a fost integralist în victoria lui Lazio Roma, 5-3 acasă cu Benevento.