Jojo, cel mai greu moment din viața ei: Familia s-a zdruncinat foarte rău. Am căzut rău de tot

”Cel mai greu a fost când am pierdut-o pe bunica. Ea era ca un nucleu și familia s-a zdruncinat foarte rău. Atunci nici profesional nu eram bine, personal eram ok, dar moartea ei ne-a zdruncinat pe toți. Luni în șir nu am fost bine, am căzut rău de tot, dar ne-am revenit până la urmă că așa este construită viața. Dar atunci a fost un moment de cumpănă mare pentru toți din familie, nu numai pentru mine și Paul. Foarte greu ne-am obișnuit cu gândul, am poza bunicii în living și vorbesc cu ea zilnic, îi povestesc tot ce s-a mai întâmplat”, a declarat Jojo, potrivit fanatik.ro.

"A fost ca o mamă pentru noi"

"Bunica mea m-a crescut în prima parte a vieții, pentru că mama a trebuit să se întoarcă la serviciu. A fost ca o mamă pentru noi. Bunica era un om iubit de toată familia, a noastră și cea extinsă, cu toate surorile și mătușile și verișoarele. Când a plecat din sat au plâns toți după ea. Ziceau că a plecat Floarea Satului. Cuvântul ei avea mereu greutate. M-a iubit foarte mult, așa cum eram eu.

Îmi aduc aminte că avea bunica un Sf. Nicolae, o biciușcă cu care ne amenința. De Sfântul Nicolae ăla au fugit și mama și unchiul meu. Eu eram rea la mâncare așa că mi-l arăta ca să mă sperie. Într-o zi m-am enervat și i l-am făcut bucăți. Am enervat-o groaznic când a dat să-l scoată și era făcut praf. Nu-mi plăcea să fiu amenințată, pusă într-o cutie de unde să n-am voie să ies. Mie mi-a plăcut libertatea", a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

De ce nu s-au căsătorit Jojo și Paul Ipate

"Opt ani cu Paul nici nu îmi dau seama când au trecut. Au fost atât de puțin plictisitori, am avut atât de multe lucruri de făcut, am trecut prin atât de multe etape, încât nu știu unde au zburat anii. Cert este că, atunci când mă uit la prima noastră fotografie împreună, făcută pe un platou de filmare al unui lungmetraj care încă nu a apărut, cred că a fost menit ca noi doi să ne întâlnim, îmi dau seama cât eram de tineri totuși.

Îmi dau seama că ne-am maturizat, ne-am descoperit, am învățat mult unul de la celălalt, ne-am echilibrat, ne-am completat. Și când am fost mai supărați, tot am revenit unul la celălalt, am rămas împreună la bine și la rău, chiar dacă nu suntem căsătoriți. Pentru mine aceste lucruri sunt mult mai importante decât factorul căsătorie. Au fost opt ani fantastici, cu de toate. Am trecut prin foarte multe împreună și ne-am descoperit măsura, am știut cine suntem de fapt și cât de mult însemnăm unul pentru celălalt", a spus Jojo într-un interviu pentru viva.ro.

"Eu am remarcat schimbări"

Cătălina Grama a mai povestit și cum funcționează relația lor. ‘’De schimbat eu nu cred că se poate schimba nimeni, dar o serie de năravuri mai pot fi schimbate sau șlefuite. Eu am remarcat schimbări și la mine, și la Paul, dar pe niște chestiuni acceptabile, care nu ne dor. Ca în orice cuplu care funcționează, trebuie să fii obișnuit și cu defectele celui de lângă tine, să-l apreciezi cu tot ce este. Dar există defecte și defecte. Cu unele ne putem obișnui și putem trăi, iar cu unele nu putem trăi. Aici trebuie să facem diferența și să ne dăm seama lângă ce persoană ne dorim să rămânem și dacă putem trăi pe termen lung lângă o persoană cu acea serie de defecte mai mici sau mai mari. Noi suntem OK cu defectele noastre, avem și simțul umorului, și ne și amuzăm să le scoatem în evidență, și facem și autoironie pe tema asta’’, a mai spus aceasta.

