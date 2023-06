Jennifer Aniston și-a dezvăluit rutina de dimineață. Ce bea atunci când se trezește

Există puțini oameni în lume ale căror obiceiuri ce țin de fitness, dietă și sănătate sunt la fel de atent examinate precum cele ale lui Jennifer Aniston. Stilul de viață al actriței a fost mereu un subiect de interes pentru fanii din întreaga lume. Nu degeaba vei găsi 3.020.000 de rezultate pe Google dacă vei căuta "dieta Jennifer Aniston", conținut aproape suficient pentru ca întreaga populație din Puerto Rico, ca fiecare să obțină câte o poveste nouă despre actriță, scrie Comopolitan.

Deci, ce face ea de fapt în spatele scenei, în spatele acestui tam-tam? Are sfaturi, indicii și trucuri de magie în mânecă? Se dovedește că, în perioada de vârf a pandemiei, Jennifer a căutat online videoclipuri simple de antrenament acasă – la fel ca toată lumea – înainte de a-și găsi în cele din urmă exercițiile potrivite pentru ea.



"Există diferite rutine de fitness, în funcție de zi și de ceea ce simt. Practic, cel puțin trei sau patru zile pe săptămână de antrenament este idealul meu", a mărturisit Jennifer Aniston.

Când a început Jennifer Aniston să facă fitness

"Fitness-ul a fost întotdeauna o prioritate a ta? Când ai aflat pentru prima dată că îți place să faci fitness?", a fost întrebată actrița.

"Am fost la un liceu de arte ale spectacolului și am avut curs de dans, ceea ce îmi place. Nu am luat niciodată mare dansatoare. În liceu, prietenele mele și cu mine luăm cursuri de jazz după școală, deci în anii ’80. Pe vremea aceea, era ca aerobic! Și apoi m-am mutat în California și toată lumea făcea antrenamente. A fost doar o parte din mine.

Am fost mereu un pic roly, un pic rotundă, un pic pufoasă și nu eram cu adevărat conștientă de sănătatea mea, în legătură cu ceea ce se întâmplă în corpul meu. Am avut cam tot ce îmi doream, și apoi am avut un agent care mi-a spus o dată că sunt puțin dolofană. Am devenit mult mai atentă la ce mănânc, să evit sandvișurile cu salată de ouă și sandvișurile cu ton sau cartofi prăjiți și sos, și toate lucrurile pe care le mâncam în adolescență tot timpul. Și apoi am devenit dependentă de activitatea fizică și de alimentația sănătoasă, care se schimbă în fiecare an. Este mereu în evoluție. Mereu analizez ce este mai bun pentru mine. Este important să te adaptezi vremurilor", a spus Jennifer Aniston.

Ce bea Jennifer Aniston în fiecare dimineață

"În afară de antrenament, cum arată rutina ta generală de dimineață?", a mai fost întrebată Jennifer Aniston.

"Mă trezesc. Mă spăl pe față, loțiuni și poțiuni. Scot câinii afară. Hrănesc câinii. O lingură de oțet de mere în apă la temperatura camerei, lucru pe care am început să-l fac în ultimele două luni. Apoi meditez și apoi mă uit la telefon și merg să îmi fac restul sarcinilor stabilite pentru ziua respectivă", a mărturisit ea.

