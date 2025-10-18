€ 5.0889
Data actualizării: 23:55 18 Oct 2025 | Data publicării: 23:53 18 Oct 2025

JD Vance merge luni în Israel pentru discuții despre Planul Trump și viitorul Fâșiei Gaza
Autor: Tiberiu Vasile

JD Vance ajunge luni în Israel pentru discuții despre Planul Trump și Viitorul Fâșiei Gaza Sursa Foto: Agerpres
 

JD Vance merge luni în Israel pentru discuții despre planul Trump pentru Gaza și returnarea ostaticilor uciși.

Vicepreședintele american JD Vance sosește luni în Israel. Vizita oficială este legată de stadiul acordului privind returnarea ostaticilor uciși în Gaza. Mai mult, acesta va discuta și despre pașii pentru încheierea conflictului, în contextul unor negocieri intense între SUA, Israel și Egipt.

Conform informațiilor transmise de Channel 12, Vance va aborda în special "etapa a doua" a planului de pace propus de președintele Donald Trump. Planule se rezumă la dezarmarea totală a organizației teroriste Hamas și înființarea unei autorități alternative ce ar prelua conducerea Fâșiei Gaza.

Washingtonul pune presiune pentru o soluție rapidă, menită să prevină reaprinderea luptelor

Oficialii israelieni intervievați în culise spun că Washingtonul pune presiune pentru o soluție rapidă, menită să prevină reaprinderea luptelor. În discuții este luată în calcul și participarea unor state arabe la gestionarea noii administrații care ar urma să opereze în Gaza.

Surse diplomatice mai declară că JD. Vance ar putea face o vizită și în zonele afectate de atacurile Hamas din 7 octombrie, ca semn de solidaritate. De asemenea, oficialii de la Washington urmăresc accelerarea implementării planului, pentru a reduce riscul unei noi intensificări a tensiunilor regionale, conform Anima News.

jd vance
israel
gaza
fasia gaza
acord de pace
donald trump
