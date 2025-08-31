Data actualizării: | Data publicării:

Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova la US Open. Ce premiu va câștiga sportiva

Jaqueline Cristian a părăsit, sâmbătă noapte, turneul de la US Open în turul trei, după un duel spectaculos cu americanca Amanda Anisimova. Meciul, disputat pe arena Grandstand din New York, a durat două ore și zece minute și s-a încheiat cu victoria sportivei din Statele Unite, scor 6-4, 4-6, 6-2.

Clasată pe locul 50 WTA, Jaqueline Cristian a avut în față un obstacol de calibru: Amanda Anisimova, locul 9 mondial și cap de serie numărul 8, obișnuită cu atmosfera fazelor avansate la turneele de Grand Slam. Americanca are în palmares o semifinală la Roland Garros în 2019 și, recent, a pierdut finala de la Wimbledon.

Încă din primul set, diferența s-a văzut în statistici. Anisimova a dominat prin agresivitate, având 13 lovituri direct câștigătoare, față de doar 5 ale româncei. Cristian a avut un procentaj scăzut al primului serviciu, doar 56%, în timp ce adversara a reușit 75%. Rezultatul a fost firesc: 6-4 pentru americancă, în 39 de minute.

Jaqueline a revenit însă în setul al doilea, chiar dacă a acuzat probleme respiratorii, fiind nevoită să apeleze des la o batistă. Și-a ridicat nivelul serviciului și, profitând de greșelile adversarei, a reușit să egaleze situația la seturi. Momentul decisiv a venit la 5-4, când Cristian a returnat excelent și a împins confruntarea în manșa decisivă, câștigând cu 6-4.

Setul al treilea a debutat cu schimburi tensionate. Amanda Anisimova a făcut primul break, dar l-a cedat imediat, însă a revenit spectaculos. Game-ul al treilea a fost considerat de cronicari „epic”, americanca reușind să se desprindă la 3-1. Românca a încercat să revină cu servicii puternice, dar discontinuitatea jocului și erorile neforțate i-au complicat misiunea. Anisimova a profitat de fiecare oportunitate, a obținut încă un break și, în final, a închis meciul la 6-2, calificându-se în premieră în optimile de finală la US Open.

Pentru Jaqueline Cristian, acest parcurs rămâne unul memorabil. Sportiva de 27 de ani și-a egalat cea mai bună performanță într-un turneu de Grand Slam, turul trei, și și-a asigurat totodată intrarea în adâncimea Top 50 mondial. Mai mult, în ierarhia live, Cristian urcă pe locul 41 WTA, cea mai bună clasare din carieră, chiar dacă poziția finală va depinde de rezultatele celorlalte jucătoare aflate în competiție.

Premiul pentru parcursul său la New York nu este deloc de neglijat. Jaqueline Cristian va încasa un cec de 237.000 de dolari, cel mai consistent din întreaga sa carieră.

