O nouă putere mondială de partea Ucrainei. Dupa 30 de ani de neutralitate JAPONIA revine pe tabla de șah geopolitică globală

În războiul dintre Moscova și Kiev, Japonia surprinde pe toată lumea și ia partea, parțial din dragoste pentru Ucraina, parțial pentru a-și lua înapoi Insulele Kuril și a arăta Chinei că nu este singura care joacă pe masa Pacificului.

Premierul Fumio Kishida anunță trimiterea de arme neletale și disponibilitatea de a primi refugiați

Dincolo de cauză, efectul este că premierul Fumio Kishida anunță trimiterea de arme neletale și disponibilitatea de a primi refugiați și o face prin ruperea unei tradiții bine consacrate de „izolare” si neutralitate a țării sale.

Europa și NATO și-au găsit astfel un nou aliat în războiul împotriva lui Vladimir Putin, război care momentan, Ucraina îl duce efectiv singură. După 30 de ani de neutralitate și cu unele avertismente date deja în ultimele zile, când o agenție națională făcuse aluzie la niște luptători locali pentru libertate plecați la Kiev drept „samurai” , Japonia revine pe tabla de șah geopolitică globală.

"Ce-o mâna pe ea in luptă"- Japonia ia partea Ucrainei din solidaritate, dar nu numai...

Tokyo a anunțat că va trimite echipamente neletale la Kiev pentru a ajuta la apărarea unei țări „sub atac armat”. Pe lânga factorul umanitar de solidarietate, este de luat in calcul că ceea ce cântărește în decizie, sunt doi factori cheie: Tokyo vrea insulele Kurile înapoi de la Rusia și a profitat de întoarcerea Moscovei care are o predispunere de orientare militară spre vest, iar Tokyo nu se simte confortabil cu ideea că ceea ce va naviga pe Pacific o va face sub stindardul Chinei cu care Moscova are relații și interese comune speciale.

Așadar, bun venit refugiaților dar și vechilor rivalități dintre Moscova și Tokyo

Kishida și-a anunțat disponibilitatea de a primi refugiați , de a „răspunde la criza umanitară”. Tokyo a fost întotdeauna văzut de Occident ca un loc retras , dar rivalitatea istorică dintre Rusia și Japonia, care a început la începutul anilor 1900 și a continuat cu cel de-al Doilea Război Mondial, a revenit și va cântări in decizii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News