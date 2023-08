Jandarmul care i-a pus la punct pe bărbații recalcitranți de la Costinești a devenit viral și este propus la avansare / Video

Mai mult, internauții l-au felicitat în număr mare în mesajele postate pe rețelele de socializare spunând că jandarmul poate deveni un fel de reper în lupta contra așa-zișilor 'cocalari'.

VIDEO

Iată câteva dintre mesajele postate:

'Felicitări jandarmului si tuturor ca nu ati decăzut in fata unor astfel se comportamente in spațiile publice!', 'Trebuie sa va puneți pe ei ca se înmulțesc!', 'Felicitări, merită o avansare în grad!', 'Tot respectul! Trebuie premiat jandarmul pentru curaj! Au ieșit cocalarii din stâne, in societate Și sa va mai spun o chestie, i-au văzut pe jandarmi și polițiști ca sunt puștani și au prins tupeu, dar dacă erau de la intervenții sau mai “legati” cu ceva mușchi, imediat închideau botul'.

Amintim faptul că la Costinești, mai mulți bărbați s-au încăierat pe plajă de a fost necesară intervenția polițiștilor și jandarmilor pentru a aplana conflictul. De asemenea, la Eforie Nord, turiștii s-au luat la bătaie cu salvamarii, deoarece nu au fost lăsați să intre în marea agitată, care deja a luat câteva vieți, în numai două zile.

