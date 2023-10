Dan Romașcanu locuiește în orașul Herzliya, la nord de Tel Aviv. Românul nostru a aflat despre atacurile Hamas printr-un apel venit de la fiul său care locuiește în SUA. Îngrijorat de ceea ce a văzut la televizor, acesta și-a sunat tatăl pentru a vedea dacă este bine.

„Despre atacuri am aflat la telefon, de la unul dintre băieții noștri care trăiește în SUA. Noi eram la Haifa, la niște prieteni, unde nu au fost alarme. El, îngrijorat de ceea ce vedea la știri, ne-a sunat să întrebe dacă suntem bine. Am deschis televizoarele, și putem spune că de atunci suntem permanent conectați la știri. Cele trei posturi principale de televiziune transmit 24 de ore din 24 știri, reportaje, dezbateri legate de situație”, ne-a spus Dan Romașcanu.

Românul ne-a spus ce sentimente îl încearcă în aceste momente și cum este acum Israel

„Este vorba despre un șoc imens. Șoc legat de proporția atacurilor teroriste, de actele de barbarie comise, de faptul că unele sisteme de apărare nu au funcționat cum trebuie și nu au putut asigura securitatea cetățenilor. Toată lumea are sentimentul că nu mai poate fi tolerată existența unei organizații teroriste cum este Hamas la granițe, organizație care amenință Israelul, dar terorizează și propria populație, în spiritul unei ideologii islamice fundamentaliste.

În Israel a fost declarată stare de război, prima dată după 1973 și autoritățile spun că va fi un război îndelungat, până când amenințările teroriste vor fi lichidate. Pe de altă parte, există o mobilizare excepțională a societății civile, a organizațiilor și inițiativelor cetățenilor. Israelienii știu să se mobilizeze și să se unească în momente grele, să lase la o parte diferențele sociale și de opinii, să treacă împreună de perioadele complicate”, a declarat Dan Romașcanu pentru DC News.

„Viața lor a intrat într-un coșmar greu de imaginat”

„Viața se desfășoară altfel. Sunt mobilizați 360 de mii de rezerviști, probabil cam 10% din forța activă de muncă. Toate magazinele alimentare, farmaciile au fost permanent deschise. Alte magazine au fost închise în prima săptămână, dar încep acum să se redeschidă.

Aprovizionarea este ok, au fost momente de panică în supermarketuri, dar nu sunt, până acum cel puțin, lipsuri. Școlile au trecut pe mod Zoom, dar se vorbește despre redeschidere în zilele următoare, dacă situația nu se va agrava. Cinematografele și teatrele sunt închise, canalele de televiziune și internetul au redevenit sursele principale de divertisment. Acesta este desigur, punctul de vedere al unei persoane norocoase, căci nu am avut nici membri ai familiei, nici prieteni direct afectați de evenimente. Pentru cei loviți, care au pierdut oameni dragi, care au rude luate drept ostatici, situația este cu totul alta. Viața lor a intrat într-un coșmar greu de imaginat”, ne-a mai precizat românul.

Dan Romașcanu spune că în România vine regulat, însă, nu are de gând să plece din Israel din cauza evenimentelor.

„Nu voi veni în România din cauza evenimentelor. Israelul este țara în care am ales să trăiesc, sunt aici de 39 de ani”

„Locuiesc aici împreună cu soția. Suntem amândoi ingineri pensionari. Atmosfera este apăsătoare. Va urma desigur și o criză economică serioasă. Suntem însă încrezători că Israelul va învinge și că vom trece și peste această perioadă foarte dificilă.

În România vin regulat. Am fost de patru ori în acest an. Ultima dată în septembrie. Nu voi veni în România din cauza evenimentelor. Israelul este țara în care am ales să trăiesc, sunt aici de 39 de ani, și dacă situația nu devine extremă, aici rămânem”, a spus Dan Romașcanu.

