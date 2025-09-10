Israelul a lovit liderii Hamas din Qatar. Trump este „foarte nemulțumit” de atac: Acuzații de trădare și "terorism de stat"

Israelul a vizat marți liderii Hamas aflați în Qatar, printr-un atac aerian care a atras critici dure la nivel internațional. Președintele Donald Trump s-a declarat „foarte nemulțumit”, iar Doha a acuzat Israelul de „terorism de stat”, avertizând că raidul subminează negocierile de pace.

Israelul a lansat marţi un raid aerian în Qatar vizând lideri politici ai Hamas, o operaţiune care a amplificat tensiunile în Orientul Mijlociu şi pe care Washingtonul a catalogat-o drept un gest unilateral ce nu serveşte interesele nici ale Statelor Unite, nici ale Israelului.

Preşedintele american Donald Trump a spus că este „foarte nemulțumit de fiecare aspect” al atacului şi a anunţat că va reveni cu o declaraţie oficială miercuri. „Nu sunt încântat de asta”, a declarat Trump la sosirea într-un restaurant din Washington, adăugând: „Nu e o situație bună, dar trebuie să spun următorul lucru: vrem să recuperăm ostaticii, însă nu suntem deloc mulțumiți de felul în care s-a întâmplat totul astăzi”.

Doha a denunţat acţiunea drept o trădare şi „terorism de stat”

Autorităţile de la Tel Aviv şi-au prezentat raidul ca fiind justificat, în timp ce Doha a denunţat acţiunea drept o trădare şi „terorism de stat”. Premierul qatarez, şeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a avertizat că loviturile riscă să submineze eforturile de mediere pe care Qatarul le desfăşoară între Israel şi Hamas. Într-o postare pe reţele, Trump a criticat plasarea atacului într-un stat aliat al SUA: „A bombarda unilateral pe teritoriul Qatarului, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care muncește din greu și își asumă riscuri pentru a construi pacea alături de noi, nu servește obiectivelor Israelului sau Americii. Însă eliminarea Hamas, care a profitat de pe urma suferinței locuitorilor din Gaza, rămâne un scop legitim”.

Hamas a afirmat că cinci membri ai mişcării au fost ucişi în atac, printre ei numărându-se şi fiul liderului exilat şi negociatorului Khalil al-Hayya, şi a susţinut că tentativa de a elimina echipa sa de negociere pentru încetarea focului a eşuat. Potrivit autorităţilor qatareze, o persoană din forţele interne de securitate a fost ucisă, iar alţi agenţi au fost răniţi; Doha a anunţat, totodată, că „îşi rezervă dreptul de a răspunde la acest atac flagrant şi va lua toate măsurile necesare”.

Arabia Saudită, Egiptul, Emiratele Arabe Unite şi Uniunea Europeană au criticat operaţiunea

Atacul a stârnit o condamnare largă la nivel regional şi internaţional: Arabia Saudită, Egiptul, Emiratele Arabe Unite şi Uniunea Europeană au criticat operaţiunea, care pune în pericol negocierile de încetare a focului din Gaza şi demersurile americane de a obţine un armistiţiu. Secretarul-general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat el însuşi lovitura, iar Papa (numit în text „Papa Leo”) a remarcat cu seriozitate consecinţele acţiunii: „Întreaga situație este extrem de gravă”.

Din punct de vedere militar şi diplomatic, Qatarul joacă un rol cheie: găzduieşte baza aeriană al-Udeid, cea mai importantă facilitate americană din regiune, şi a mediat, alături de Egipt, discuţiile dintre Israel şi Hamas pentru obţinerea unui armistiţiu. Oficialii americani citaţi de Reuters au spus că armata SUA ar fi fost informată de Israel cu puţin înaintea operaţiunii, însă nu a existat coordonare sau aprobare din partea Washingtonului. Trump a afirmat, în plus, că a trimis un emisar să avertizeze Doha înaintea atacului, dar autorităţile qatareze au negat primirea acestui avertisment în timp util. Preşedintele american l-a asigurat telefonic pe emir că „un asemenea incident nu se va mai repeta pe teritoriul lor” şi a discutat şi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Surse israeliene au declarat că ţintele vizate au fost lideri de rang înalt ai Hamas, inclusiv Khalil al-Hayya, dar autorităţile israeliene mai colectează informaţii pentru a stabili dacă oficiali importanţi au fost eliminaţi. Contextul imediat al raidului include şi un atac armat revendicat de Brigăzile Qassam la periferia Ierusalimului, soldat cu şase morţi, incident pe care Netanyahu l-a invocat când a justificat operaţiunea: „Zilele în care liderii terorii puteau beneficia de orice fel de imunitate s-au încheiat”, a spus el, adăugând: „Nu voi permite existența unei asemenea imunități.”

Populaţia din Gaza City a primit pliante prin care era îndemnată să se evacueze înaintea unei noi ofensive

Între timp, populaţia din Gaza City a primit pliante prin care era îndemnată să se evacueze înaintea unei noi ofensive anunţate de armata israeliană, măsură care a generat panică şi confuzie printre locuitori. Israelul afirmă că urmăreşte demilitarizarea Fâşiei Gaza - teritoriu locuit, înainte de război, de aproximativ 2,2 milioane de persoane - însă numeroase state au avertizat că o astfel de politică ar putea avea consecinţe catastrofale pentru civili. În plus, campania militară israeliană, care a vizat de asemenea zone din Liban, Siria, Iran şi Yemen, este contestată internaţional: autorităţile locale din Gaza estimează peste 64.000 de morţi în aproape doi ani de conflict, iar unii cercetători în drept internaţional vorbesc despre acuzaţii grave la adresa Israelului.

Familiile ostaticilor israelieni au îngrijorări că astfel de lovituri pot pune în pericol captivii, iar în Israel au apărut şi voci militare care avertizează contra extinderii războiului. În acest context volatil, escaladarea din Qatar riscă să complice şi mai mult eforturile diplomatice de a pune capăt ostilităţilor şi să provoace reverberaţii regionale greu de anticipat, conform Reuters.

