Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: Netanyahu, detalii despre operațiunea Israelului / video

Mai multe explozii au fost auzite marți, 9 septembrie, în Doha.

Update:

„Acțiunea de astăzi împotriva liderilor teroriști de rang înalt din Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă.

Israel a inițiat-o, Israel a condus-o, iar Israel își asumă întreaga responsabilitate“, a transmis, marți, cabinetul premierului Benjamin Netanyahu.

Update:

Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas din Qatar, extinzându-și acțiunile militare care s-au desfășurat în tot Orientul Mijlociu pentru a include statul arab din Golf, unde gruparea islamistă palestiniană își are de mult timp baza politică.

Un oficial israelian a confirmat pentru Reuters că Israelul a efectuat un atac asupra liderilor Hamas din Qatar.

Știrea inițială:

Postul de radio al armatei israeliene a declarat că Israelul a încercat marți să atace oficiali Hamas în Qatar, conform Reuters.

Mai multe explozii au fost auzite marți în Doha, Qatar, au declarat martori la Reuters.

Mass-media israeliană, citând un oficial israelian de rang înalt, a declarat că atacul a fost îndreptat împotriva liderilor Hamas, inclusiv a lui Khalil al-Hayya, liderul său din Gaza.

Deasupra districtului Katara din capitală a fost văzută o coloană de fum, potrivit unui martor ocular.

