Irinel Columbeanu, probleme de sănătate după AVC-ul de acum doi ani

În urmă cu doi ani, Irinel Columbeanu a trecut printr-o mare cumpănă, după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Chiar dacă s-a recuperat, urmează în continuare un tratament care-i ţine sub control pierderile de memorie din ultima perioadă.

Medicii i-au recomandat un tratament destul de complex pentru problemele cu memoria. „Irinel face tratament pentru că are o boală cu care se confruntă multe persoane în România, dar și în întreaga lume. I s-a prescris un tratament pentru ameliorarea pierderilor de memorie. El este foarte curajos și optimist”, a declarat pentru cancan.ro o sursă apropiată fostului om de afaceri.

Irinel Columbeanu recunoaște că nu se simte bine

Irinel Columbeanu a recunoscut că a luat legătura şi cu un medic psihiatru care i-a prescris un tratament adecvat pentru a face față acestei noi provocări. „Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok”, a precizat Irinel Columbeanu pentru sursa citată. Ar mai fi declarat în presă că se teme să nu uite date importante din viaţa celor dragi. Columbeanu urmează, în prezent, tratamentul cu seriozitate şi se bucură de tot sprijinul celor din preajma lui.

