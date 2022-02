Irinel Columbeanu a ieșit din operație. Cum se simte afaceristul după intervenția pe inimă / VIDEO

Irinel Columbeanu a fost operat pe inimă, din cauza unui accident vascular cerebral suferit săptămâna trecută. Afaceristul a dat pentru Antena Stars primele declarații despre starea lui de după operație.

Săptămâna trecută, Irinel Columbeanu a suferit un accident vascular cerebral și a trebuit operat de urgență pe inimă. Afaceristul a ieșit din operație și a dat primele declarații pentru reporterii Antena Stars.

Cum se simte Irinel Columbeanu după operație

Irinel Columbeanu a dat asigurări că se simte bine în urma intervenției de curățare a carotidei, în cadrul căreia i s-a montat și un stent.

Potrivit Antena Stars, surse medicale transmit că fostul milionar va putea fi externat în două-trei zile dacă starea lui de sănătate rămâne la fel de bună.

Nu este la primul accident vascular cerebral

Fostul milionar a mai suferit o intervenție în 1981, la vârsta de 23 de ani. "Nu prea am avut probleme de sănătate, nu am fost un om bolnăvicios. Doar că în 1981 am mai avut un AVC și drept să vă spun, a fost mai greu decât ăsta de acum. Nu m-am speriat nici atunci mai ales că eram tânăr", a spus încrezător Irinel.

Irinel a scris două cărți despre viața sa

Pe data de 16 februarie, Irinel Columbeanu a avut lansarea celui de-al doilea volum din trilogia „Istoriile unui vehement”. Asta s-a întâmplat cu câteva ore înainte să sufere AVC-ul.

În cadrul acestei cărți, Irinel a fost cât se poate de deschis. A dat cărțile pe față și a spus lucrurilor pe nume, chiar și atunci când a venit vorba despre mariajul tumultuos pe care l-a avut cu fostul model, Monica Gabor.

Lansarea cărții „Apofenia” a avut loc la Palatul Suter din București. Fostul soț al Monicăi Gabor a fost emoționant, însă și-a amintit cu drag de cele mai frumoase și totodată intense momente pe care le-a trăit de-a lungul vieții sale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News