Irina Rimes, proiect ”sensibil” cu Grasu XXL: A durat o “săptămână să mă recuperez”

Sensibilitatea Irinei Rimes este arhicunoscută publicului larg, dar asta nu o oprește să ne-o arate din nou și din nou. De data aceasta l-a vrăjit și pe Grasu XXL să pună armura deoparte și să scrie versurile profunde ale piesei “Prentru totdeauna”.

Piesa lansată pe 7 Octombrie, primește astăzi un videoclip emoționat care egaleză sensibilitatea cuvintelor celor doi artiști, susține Global Records într-o comunicare oficială. Povestea este despre regăsirea sinelui în urma unei despărțiri dureroase cu urmări adânci.

“Sunt fericită să lansez acest videoclip care sper să vă impresioneze. Nu pot să zic că este ceva diferit, însă am depus mult suflet, fiind onorată să scot o piesă cu Grasu XXL, și nu oricum, ci pentru că i-a placut piesa foarte mult. Fără prea multe strategii, fără campanii gândite în avans pe Instagram și TikTok, piesa asta a atins niște corzi sensibile și și-a facut singură feat și clip. “Tare a durut” săgeata de la final, a durat o “săptămână să mă recuperez”, dar a meritat. Azi merg să scot bandajul, mâine reintru în programul de sesiuni.” a declarat Irina Rimes despre colaborare.

Irina Rimes și Grasu XXL

Irina Rimes este o apariție unică, plină de sensibilitate și înconjurată de o carismă aparte. Lansarea Irinei în România a fost cum nu se putea mai bine. Piesa “Visele” a fost lider în toate topurile muzicale autohtone timp de luni de zile. Anul 2020 a gasit-o pe Irina cu o schimbare consistentă de stil, dar nu și de conținut. Albumul “Pastila” a adoptat stilul pop-trap, dar mesajele sale puternice au fost în continuare regăsite printre rânduri. În trecut, artista cu origini moldovenești a mai lansat două albume cu un impact semnificativ asupra muzicii acelei perioade, vorbim aici de albumele „Despre” el și „Cosmos”. În 2021 single-ul “N-avem timp” a ajuns pe locul întâi în topul radiourilor locale, iar piesa „Навсегда” în colaborare cu Jah Khalib a însemnat debutul ei în Rusia.



Grasu XXL este artistul băcăuan care a schimbat scena de rap din România cu piese precum “Maria Ioana”, “Turbofin” sau “Déjà vu”. Cântă de la 14 ani, iar în 2006 și-a lansat albumul solo de debut “Curaj”. Un an mai târziu a fondat Okapi Sound alături de Agresiv, Guess Who, Paco, Maximilian, Spike și Tranda. În 2010 și 2011 Grasu a câștigat Romanian Music Awards pentru cea mai bună colaborare alături de Deepside Deejays și Alex Velea pentru piesa “Around the World”, și premiul pentru cea mai bună piesă de hip-hop “Lala Song” împreună cu Guess Who. Acest ultim single face parte din albumul “Unu” (2011) care s-a mai bucurat de un imens succes cu piesa “Turbofin”. Grasu XXL este recunoscut și pentru colaborările reușite alături de AMI, Alex Velea, Guess Who, Horia Brenciu și mulți alții.

