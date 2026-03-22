DCNews Stiri Internațional Iranul ameninţă cu închiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Răspuns la ameninţările lui Donald Trump
Data actualizării: 17:09 22 Mar 2026 | Data publicării: 17:05 22 Mar 2026

Iranul ameninţă cu închiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Răspuns la ameninţările lui Donald Trump
Autor: Giorgi Ichim

stramtoarea ormuz Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres

Iranul va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă preşedintele american Donald Trump îşi pune în practică ameninţarea de a lovi instalaţiile energetice iraniene, a transmis comandamentul interarme iranian.

Trump a dat sâmbătă seară Iranului un ultimatum să deschidă în 48 de ore Strâmtoarea Ormuz, ameninţând că în caz contrar atacurile aeriene americano-israeliene vor "distruge" de asemenea centralele electrice ale Iranului. Primul răspuns al Teheranului a fost că strâmtoarea este deschisă pentru toate navele, cu excepţia celor care au legături cu "inamicii Iranului", relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat emis duminică, comandamentul interarme iranian Khatam al-Anbiya a transmis că, dacă aceste ameninţări din partea SUA vor fi puse în aplicare, Strâmtoarea Ormuz "va fi complet închisă şi nu se va redeschide până când nu vom fi reconstruit centralele electrice distruse".

Vor fi de asemenea ţintite companiile cu acţionariat american din regiune, la fel şi instalaţiile energetice din ţările care găzduiesc baze americane, se arată în acelaşi comunicat.

Mai devreme duminică şi preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a ameninţat că Iranul va distruge infrastructura vitală din întreaga regiune dacă SUA şi Israelul atacă infrastructura energetică iraniană. "De îndată ce vor fi vizate centralele electrice şi infrastructura ţării noastre, infrastructura vitală, precum şi infrastructurile energetice şi petroliere din întreaga regiune vor fi considerate ţinte legitime şi vor fi distruse ireversibil", a scris oficialul iranian pe reţeaua de socializare X.

Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a ameninţat deja că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu ţările susţinătoare ale acestora, în timp ce SUA încă ezită să recurgă la opţiunea riscantă a escortării militare a navelor comerciale ce traversează această cale navigabilă prin care tranzitează aproximativ 20% din comerţul mondial cu petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL), iar preşedintele Trump nu a reuşit să-şi convingă aliaţii să se implice într-o acţiune militară de securizare a strâmtorii.

Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Un ministru britanic nu crede că Iranul poate să atace Europa cu rachete
Publicat acum 27 minute
Celebra Monica Davidescu, lider de sindicat la Teatrul Naţional. Schimbările pe care le încearcă pentru actori
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Digitalizarea, dar şi reforma companiilor de stat, subiecte de discuţie între preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Oana Gheorghiu
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Cât rezistă piureul de cartofi la frigider și cum îl păstrezi corect
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Microfinanţările, aprobate instant? Directorul FNGCIMM anunţă marea schimbare pentru antreprenori
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 7 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Netanyahu ordonă distrugerea podurilor Hezbollah din sudul Libanului
Publicat acum 5 ore si 33 minute
"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
Publicat acum 12 ore si 24 minute
BANCUL ZILEI: Farsa soției
Publicat acum 10 ore si 42 minute
Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei
Publicat acum 9 ore si 57 minute
Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close