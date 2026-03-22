Iranul ameninţă cu închiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Răspuns la ameninţările lui Donald Trump

Trump a dat sâmbătă seară Iranului un ultimatum să deschidă în 48 de ore Strâmtoarea Ormuz, ameninţând că în caz contrar atacurile aeriene americano-israeliene vor "distruge" de asemenea centralele electrice ale Iranului. Primul răspuns al Teheranului a fost că strâmtoarea este deschisă pentru toate navele, cu excepţia celor care au legături cu "inamicii Iranului", relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat emis duminică, comandamentul interarme iranian Khatam al-Anbiya a transmis că, dacă aceste ameninţări din partea SUA vor fi puse în aplicare, Strâmtoarea Ormuz "va fi complet închisă şi nu se va redeschide până când nu vom fi reconstruit centralele electrice distruse".

Vor fi de asemenea ţintite companiile cu acţionariat american din regiune, la fel şi instalaţiile energetice din ţările care găzduiesc baze americane, se arată în acelaşi comunicat.

Mai devreme duminică şi preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a ameninţat că Iranul va distruge infrastructura vitală din întreaga regiune dacă SUA şi Israelul atacă infrastructura energetică iraniană. "De îndată ce vor fi vizate centralele electrice şi infrastructura ţării noastre, infrastructura vitală, precum şi infrastructurile energetice şi petroliere din întreaga regiune vor fi considerate ţinte legitime şi vor fi distruse ireversibil", a scris oficialul iranian pe reţeaua de socializare X.

Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a ameninţat deja că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu ţările susţinătoare ale acestora, în timp ce SUA încă ezită să recurgă la opţiunea riscantă a escortării militare a navelor comerciale ce traversează această cale navigabilă prin care tranzitează aproximativ 20% din comerţul mondial cu petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL), iar preşedintele Trump nu a reuşit să-şi convingă aliaţii să se implice într-o acţiune militară de securizare a strâmtorii.