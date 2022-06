Dănciulescu, condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins băut la volan și l-a sfidat pe polițistul care încerca să îi măsoare alcoolemia

Fostul golgheter și apoi antrenor al echipei Dinamo București, Ionel Dănciulescu, a fost condamnat la un an și o lună de închisoare după ce a fost găsit vinovat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La doi ani de la evenimentul cu pricina, Dăncilescu a fost condamnat cu suspendare.

Fostul jucător de fotbal urmează să fie pus sub supraveghere timp de doi ani de zile, timp în care va trebui să presteze 40 de zile de muncă în folosul comunității.

Ionel Dănciulescu are de ales între a lucra la Arhiepiscopia Bucureștiului sau la Direcţia pentru Protecția Copilului.

Pronunțarea judecătorilor

„În temeiul art.396 alin.4 din Codul de procedură penală rap. la art.83 din Codul penal, stabilește în sarcina inculpatului DĂNCIULESCU IONEL-DANIEL pedeapsa de 1 an și o lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (fapta din data de 11 iunie 2020), prevăzută de art.336 alin.1 din Codul penal cu aplic. art.396 alin.10 din Codul de procedură penală.”



„În temeiul art.83 și art.84 din Codul penal, dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an și o lună închisoare, pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărâriÎn temeiul art.85 alin.2 lit.b din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 40 de zile, în cadrul Direc?iei Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 6 sau Arhiepiscopiei Bucureștilor, astfel cum se va stabili de către consilierul de probațiune.” -Curtea de Apel București

Acesta a refuzat să se supună alcooltestului și i-ar fi sfidat pe agenții de poliție. În plus, el nu a ezitat să bea de față cu polițiștii dintr-o sticlă pe care o avea în mașină.

„A fost extrem de recalcitrant. Le-a zis agenților să-și vadă de treaba lor fiindcă își vor pierde locul de muncă. N-a vrut în prima fază să sufle, s-a eschivat, a scos chiar o sticlă cu alcool și a luat o gură din ea spunându-le că nu au ce să-i facă”, au spus unele surse.

Rezultatele analizelor au arătat că Dănciulescu avea o alcoolemie de 0.79 mg/l, iar, potrivit surselor Poliției, pe numele lui Dănciulescu a fost deschis un dosar penal.

