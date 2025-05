„Iona”, în regia lui Silviu Purcărete, cu Kuranosuke Sasaki – în turneu în Budapesta, Sofia, Chișinău, București și Cluj-Napoca

În avanpremiera celei de-a 32-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), pe 21 mai are loc premiera mondială a spectacolului Iona de Marin Sorescu, în regia lui Silviu Purcărete, cu actorul japonez Kuranosuke Sasaki în rolul principal. După premiera de la Sibiu, spectacolul va fi prezentat la Budapesta, Sofia, Chișinău, București și Cluj-Napoca.

„Această producție este rezultatul unei remarcabile colaborări între Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Tokyo Metropolitan Theatre, avându-l în rolul principal pe Kuranosuke Sasaki – o adevărată legendă a teatrului japonez, a spus Constantin Chiriac, Președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și Directorul General al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu. Ne bucurăm că putem oferi publicului din marile capitale culturale ale regiunii această creație unică, înainte de prezentarea sa în cadrul FITS. În calitate de co-producători, suntem onorați de parteneriatul dintre Tokyo Metropolitan Theatre, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Tokyo Festival și Institutul de Cercetare pentru Artele Spectacolului al Academiei Române. Suntem profund recunoscători Primăriei Municipiului Sibiu, Agenției pentru Cultură a Japoniei și Ambasadei Japoniei în România, care au susținut acest proiect cu deschidere și încredere. Mulțumiri speciale merg către partenerii noștri din sectorul privat – JTI, care prezintă spectacolul și susține turneul internațional, Nepi Rockcastle și All Nippon Airways Co., Ltd., sponsorul pentru transport internațional”.

Un spectacol cu piesa ”Iona” va avea loc la Teatrul Național „Lucian Blaga”, din Cluj, pe 27 mai, iar în București vor fi două reprezentații, la Teatrul Odeon, pe 30 și 31 mai. Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale” va prezenta Iona pe 3 iunie, la Chișinău.

Traducerea literară din limba română în limba japoneză le aparține lui Mayo Nishiike și Florin Grancea. Dramaturg: Durian Sukegawa, regie: Silviu Purcărete, muzică originală: Vasile Șirli, scenografie și light deisgn: Dragoș Buhagiar. Distribuția: One man show Kuranosuke Sasaki (în rolul Iona) și Veronica Arizancu, Liviu Vlad, Eduard Pătrașcu.

Declarație de iubire adusă deopotrivă spiritualității românești, precum și frumuseții și rafinamentului culturii japoneze

Literatura lui Marin Sorescu este nu numai un punct de referință a culturii autohtone, ci un adevărat patrimoniu lingvistic și stilistic care sintetizează câteva dintre cele mai speciale dimensiuni ale sufletului românesc. Această specificitate atât de distinctivă și de recognoscibilă a scrierilor sale, în care hazul de-a necazul se întrepătrunde cu observația precisă asupra condiției umane, atinge un apogeu în minunata piesă-metaforă „Iona” care, cu siguranță, grație talentului lui Silviu Purcărete, va fi un adevărat miracol spectacular.

„Iona” este o declarație de iubire adusă deopotrivă spiritualității românești și modalităților prin care istoria acestui popor a încercat să găsească un echilibru în împăcarea cu universul și natura, precum și frumuseții și rafinamentului culturii japoneze pe care Silviu Purcărete o va prelucra cu bine-cunoscuta lui precizie de estet. Această adaptare nonconformistă a piesei semnate de Marin Sorescu are, prin urmare, suflul unei experiențe existențiale universale, invitând publicul din toate colțurile lumii să intre într-o comuniune spirituală care să ne apropie de energiile primare ale naturii în care se manifestă divinitatea însăși.

Kuranosuke Sasaki, laureat al Premiului Academiei din Japonia și Premiului pentru Cultură Kyoto

Actorul Kuranosuke Sasaki s-a născut în Kyoto. A fost membru fondator și actor principal al companiei de teatru studențesc „Planet Pistachio”. După ce a părăsit compania în 1998, s-a mutat la Tokyo, unde și-a făcut o carieră în teatru, cinema și televiziune.

Ca actor de teatru, cele mai importante apariții ale sale sunt în spectacolele: „Avarul” (de Molière, regia Silviu Purcărete), „Leul în iarnă” (de James Goldman), „Richard III” (de Shakespeare, regia Silviu Purcărete), „Bent” (de Martin Sherman), „Macbeth” (de Shakespeare, regia Andrew Goldberg), „Închisoarea îngerilor” (după romanul lui Stephen King), „Scrisori de dragoste” (de A. R. Gurney). La acestea se adaugă numeroase roluri în spectacole bazate pe piese originale japoneze și kabuki.

În ceea ce privește activitatea sa în lumea filmului, pe lângă aparițiile sale în seriale de dramă, putem aminti, printre altele, rolurile sale din lungmetraje precum „Samurai Hustle”, „We Make Antiques” și „Godzilla-1.0”. Este laureat al mai multor premii importante de teatru, printre care Premiul Academiei din Japonia și Premiul pentru Cultură Kyoto.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News