Ioana Constantin, mesaj pentru USR PLUS despre Clotilde Armand: Opriți-vă primărița obsedată de imagine, înainte să facă tot sectorul praf!

Ioana Constantin, politician PMP, face un apel către cei de la USR PLUS să facă ceva pentru rezolvarea situaţiei de la Sectorul 1, aflat în plină criză a gunoaielor. "Isteria asta plină de PR înduioșător de la sectorul 1 trebuie oprită, iar prima obligație morală o are chiar partidul doamnei primar. Opriți-vă primărița obsedată de imagine, înainte să facă tot sectorul praf!", le transmite Ioana Constantin celor de la USR PLUS.

"Să nu mai ascundem incompetența sub preș. Nu mai e loc, e plin de gunoi. Isteria asta plină de PR înduioșător de la sectorul 1 trebuie oprită, iar prima obligație morală o are chiar partidul doamnei primar.

Dragi colegi de la USR-PLUS, sectorul 1 e un focar de infecție - gunoi, șobolani, gropi peste tot, parcuri mizerabile, neîngrijite. N-ați fost votați să continuați degradarea sectorului. Exact asta reproșam toți PSD, dincolo de jaf. Opriți-vă primărița obsedată de imagine, înainte să facă tot sectorul praf!

Contractul cu Romprest e păgubos, am fost singura care a spus asta în campanie despre costul uriaș al facturilor pe care le achită Primăria sector 1, dar și despre serviciile de foarte slabă calitate prestate de operatorul de salubritate. Asta se rezolvă în justiție, nu pe sănătatea și nervii locuitorilor din sector și nu pentru imaginea primăriței voastre. Restul problemelor din sector nu mai au legătură cu Romprest și totuși nu aveți capacitatea de a le rezolva.

USR-PLUS are și primari buni, am două exemple la prima strigare - Lucian Viziteu de la Bacău și Elena Lasconi. Ați putea învăța de la ei. I-ați văzut pe ei victimizându-se pe Facebook, dramatizând până la SF luptele lor cu mafia locală? Da, există mafie la sectorul 1. Există clanuri interlope, există și politicieni care le apără și care fac business cu ele. Domnul Stelian Ion știe? Că e mafie de la Arad până în inima Bucureștilor.

Desigur, orice formă de violență este total inacceptabilă, iar instituțiile statului trebuie să se asigure că cei vinovați răspund. Doar să nu romanțăm totul ca fiind o luptă cu mafia", transmite Ioana Constantin.