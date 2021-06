Ioan Jelev, scenariu privind inundațiile din România. Expertul vine cu singura soluție pentru evitarea catastrofelor

Într-un interviu EXCLUSIV acordat DCNEWS, expertul spune că este de părere că România putea fi pregătită mai bine pentru astfel de fenomene devastatoare.

Se știe faptul că apele din țara noastră au un regim special

„Sigur că teoretic putem să ne pregătim mai bine, fiindcă țara noastră este supusă periodic unor astfel de fenomene. Apele din țara noastră sunt caracterizate printr-un regim special care se manifestă uneori cu debite enorm de mari, deci cu inundații, iar alteori seceta face astfel încât abia se mai cunosc cursurile apei respective.

Acest fenomen de distribuție inegală în timp a debitelor de ape nu poate fi controlat decât prin regularizarea cursurilor de apă. În acest sens, România de mulți ani a avut un program de amenajare a bazinelor hidrografice din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere al activităților economice, din punct de vedere a asigurării surselor de apă, dar și din punct de vedere al reducerii riscului la inundații”, a spus fostul șef de la Mediu în primul guvern condus de Petre Roman.

Situația s-a îmbunătățit de acum 50 de ani, dar ritmul amenajărilor a încetinit

„S-au făcut multe construcții hidrotehnice, multe amenajări. Regularizarea aceasta presupune realizarea de lacuri de acumulare ca atunci când sunt ape foarte mari să se adune apa în lac, iar când este secetă să suplinească debitele care sunt foarte scăzute. Dacă ar fi să facem o evaluare, este evident că situația s-a îmbunătățit în timp.

Eu aș face o comparație cu inundațiile din 1970 când aproape întreaga țară a fost afectată, mai ales în Transilvania, pe Someș, pe Târnave, unde au fost ravagii. După ce s-au construit și amenajat aceste cursuri de apă, la următoarele inundații bazinele respective au fost mult mai puțin afectate. Acest program a continuat și după anii ’90, dar economia a fost mai slăbită, iar ritmul lor de realizare a scăzut”, a continuat Jelev.

Se alocă prea puțini bani, mai spune Jelev. Amenajările sunt singura soluție pentru evitarea inundațiilor

„S-au făcut anual investiții cât am mai lucrat în minister, dar fondurile alocate erau sub necesarul pentru amenajare. Țin minte că la valorile de atunci, 1995-2000, suma necesară era undeva la 40.000 de miliarde de lei în banii de atunci. Ceea ce se aloca era cu mult sub această sumă, iar cu această sumă se putea rezolva teoretic amenajarea bazinelor. Acolo unde există astfel de amenajări, problema este mai puțin periculoasă, dar au apărut și astfel de fenomene din cauza defrișărilor masive sau a unor tehnici aplicate chiar în agricultură”, a mai spus expertul.

„Singura soluție, în opinia mea, ar fi continuarea acestui program complex de amenajare a bazinelor, atât din punct de vedere al regularizărilor, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, de prevenire a eroziunii solurilor, a împăduririlor, reîmpăduririlor. Sunt zone în care, din cauza defrișărilor intense, aceste fenomene fac mari pagube; nu numai că inundă, dar se spală și sporul fertil. Un complex de activități ar putea rezolva problema, dar noi nu putem să ne concentrăm uneori pe cele mai importante acțiuni”, a conchis Jelev.