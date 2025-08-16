Data publicării:

Invenție uimitoare făcută de o elevă: Cum a realizat o pătură termică cu energie solară pentru persoanele fără adăpost

O elevă de 13 ani a reușit o invenție care vine în ajutorul oamenilor străzii.

Rebecca Young a fost inclusă pe lista celor 10 ”Fete ale anului”, făcută pentru prima oară de revista Time, după ce a inventat o pătură termică alimentată cu energie solară, cu scopul de a ajuta persoanele fără adăpost în fața iernilor aspre.

Cum i-a venit ideea

Rebecca Young a văzut oameni dormind în frig, pe străzile din Glasgow. ”Dacă vezi o problemă pe care crezi că o poți rezolva, poți face ceva în privința asta”, spune Rebecca.

Dispozitivul făcut de ea este, de fapt, un rucsac cu panou solar, ce alimentează o pătură electrică în interior. Acest proiect i-a adus un premiu major la o competiție de inginerie din UK, unde au luat parte 70.000 de participanți. 

S-au fabricat deja 30 de astfel de pături inovatoare

Compania Thales, sponsorul concursului, a fabricat deja 30 de astfel de pături inovatoare și le-a distribuit către șase organizații caritabile din Glasgow. Thales va mai produce încă 120.

Rebecca, elevă la Kelvinside Academy, afirmă că la început ideea reprezenta doar un desen: ”Nu mi-am imaginat niciodată că va fi realizată în realitate. Să știu că ceea ce am creat ajută oameni îmi dă un sentiment imens de mândrie”.

”Generația lor înțelege că schimbarea nu trebuie să aștepte până la maturitate – începe atunci când vezi o problemă și refuzi să o accepți ca pe ceva definitiv”, spune Dayana Sarkisova, editor senior la Time.

”Dacă poți ajuta sau contribui, fă-o!”

Rebecca își încurajează colegii de generație astfel: ”Orice te pasionează, urmează-ți visul. Dacă poți ajuta sau contribui, fă-o. Și, indiferent ce alegi, urmează-ți propriul drum către ceea ce vrei să realizezi”, scrie The Guardian.

