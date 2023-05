Institutul de Ştiinţă Weizmann pregăteşte un 'fond special' de burse pentru studenţi şi cercetători din România

Axat pe "cercetare bazată pe curiozitate", după cum îl descrie Alon Chen, Institutul de Ştiinţă Weizmann este "un institut de cercetare, nu o universitate", ce acoperă întregul domeniu al ştiinţelor naturale şi exacte - biologie, biomedicină, matematică, informatică, chimie, fizică şi altele.



Institutul, al cărui "impact în Israel şi pe plan internaţional este destul de important, cu o calitate a cercetării foarte ridicată şi o listă a invenţiilor şi reuşitelor noastre imensă", îi recrutează "pe cei mai buni studenţi şi cercetători", dă asigurări Alon Chen, al 11-lea preşedinte al instituţiei înfiinţate în 1934.



Cel mai important criteriu în recrutare? "Excelenţa în cercetare", a subliniat preşedintele institutului, care cuprinde peste 270 de grupuri de cercetare şi circa 1.900 de studenţi - master, PhD, postuniversitar, doctoranzi, post-doctorat.



Procesul de recrutare este unul de lungă durată, totul pentru a asigura cele mai bune rezultate. Pentru aceasta, institutul pune la dispoziţia celor selectaţi infrastructura şi echipamentele necesare, dar şi un mediu plăcut şi libertate. "Facem tot ce putem pentru a le oferi cea mai bună infrastructură, cele mai bune laboratoare, cele mai bune echipamente, cel mai bun mediu, cea mai bună comunitate şi suport şi apoi le acordăm libertate academică deplină, iar acest lucru este foarte important, deoarece ei pot face tot ce vor - respectând, desigur, aspectele etice. La noi, fiecare este egal, fiecare are libertatea de a explora", a spus Alon Chen, expert în neuroştiinţe.



"Studenţii nu trebuie decât să aplice - pentru asta avem Feinberg Graduate School - sau pot aborda oamenii noştri de ştiinţă, prin intermediul site-ului nostru, în funcţie de domeniul de interes. La Weizmann nu avem taxe pentru studiu. Toţi studenţii şi toţi postdoctoranzii primesc burse", a precizat şeful institutului.



Performanţele studenţilor şi cercetătorilor din România sunt apreciate şi căutate, a dat asigurări el. "Cred că putem obţine studenţi extraordinari din România, cu siguranţă în special din domeniul matematicii, informaticii şi fizicii, care în această ţară ştiu că sunt foarte puternice".



"Uşa noastră pentru studenţi şi cercetători din România este deschisă. La Weizmann vin oameni de ştiinţă din toată lumea, avem un campus internaţional, totul se desfăşoară în limba engleză, 75% dintre post-doctoranzi sunt internaţionali, la fel ca şi 30% dintre masteranzi şi studenţi PhD. Printre ei se numără şi studenţi din România. Din nefericire, numărul lor este foarte mic. Iar acesta este unul dintre motivele pentru care mă aflu aici, pentru a creşte nivelul de conştientizare în ceea ce priveşte Institutul Weizmann", a declarat Alon Chen.



În timpul scurtei sale vizite în ţara noastră, preşedintele Institutului de Ştiinţă Weizmann a netezit calea către înfiinţarea unui "fond special pentru România". "Am avut discuţii cu oameni de afaceri pentru a înfiinţa un fond pentru studenţi şi postoctoranzi din toată ţara. Dacă vor fi selectaţi pentru a beneficia de pregătire la Weizmann, cheltuielile şi venitul lor va fi finanţat din acest fond local. În plus, în acest sens vom avea discuţii cu universităţi din România", a spus Alon Chen.



Paşii pentru recrutarea studenţilor români interesaţi de pregătire la celebrul institut din Israel constau, în primul rând, în creşterea conştientizării asupra activităţilor din cadrul acestuia. "Apoi, intenţionăm să aducem studenţi pentru scurte vizite, de câteva săptămâni, la Weizmann, pentru a cunoaşte şi a înţelege ceea ce facem şi ce oportunităţi există pentru ei şi pentru a înţelege că mediul din Israel este sigur", a spus preşedintele instituţiei.



După ce se înscriu, studenţii vor fi evaluaţi de un comitet format din oameni de ştiinţă de la Institutul Weizmann, dar şi din România. "Dacă vor fi selectaţi, de exemplu zece studenţi pe an, ei vor beneficia de burse complete timp de trei ani pentru a face cercetare", a spus el. "Este un mediu foarte competitiv şi totul depinde de excelenţa în cercetare. Îi luăm pe cei mai buni dintre cei mai buni, după note, diplome, cursurile pe care le-au urmat, recomandările pe care le au şi mai ales după rezultatele interviurilor personale în cadrul cărora sunt evaluaţi", a explicat preşedintele.



"Ne dorim să încurajăm acordarea de burse în România. Abia l-am iniţiat şi lucrăm la el. Dacă avem susţinere - şi în acest sens am observat un răspuns foarte bun, un interes crescut - cred că îl putem pune pe picioare în jumătate de an sau un an", a adăugat Alon Chen referitor la fondul special pentru România.



Profesorul Alon Chen, director al Departamentului de Neurobiologie din cadrul institutului, a fost numit în 2013 director al Institutului de Psihiatrie Max Planck din Germania şi director al Laboratorului Weizmann-Max Planck pentru neuropsihiatrie experimentală şi neurogenetică comportamentală. Din 2019 este preşedinte al Institutului de Ştiinţă Weizmann, scrie Agerpres.

