Inițiativa lui Cazanciuc a trecut de Senat: Ce vor păți cei care provoacă un accident grav și fug de la locul faptei

Senatul a adoptat în unanimitate proiectul de lege al lui Robert Cazanciuc prin care părăsirea locului unui accident grav va fi pedepsită cu închisoare cu executare, fără posibilitatea suspendării. Legea urmează să primească votul final în Camera Deputaților.

„Abandonarea cinică pe marginea drumului a victimei unui accident grav nu este culpă, ci crimă, iar crima nu poate fi pedepsită cu suspendare. De aceea, astăzi, Senatul a adoptat în unanimitate, cu 121 de voturi „pentru", proiectul meu de lege prin care fuga de la locul accidentului să fie pedepsită cu închisoarea cu executare, fără posibilitatea suspendării condamnării.

Mulțumesc colegilor mei, care au acceptat ca, împreună, să punem capăt carnagiului de pe șoselele țării.

Camera Deputaților va avea votul final”, a scris Robert Cazanciuc pe pagina de Facebook.

Robert Cazanciuc a explicat că inițiativa este o completare a Legii Anastasia, menită să pedepsească cu închisoare părăsirea locului unui accident grav. Acesta a explicat că astfel de fapte nu sunt simple erori, ci crime, și că legea nu ar trebui să permită suspendarea pedepsei.

„Inițiativa de astăzi este o completare a Legii Anastasia. Legea Anastasia, în doi ani de zile de la intrarea în vigoare, a salvat mai mult de 100 de vieți. Există însă două situații care scapă reglementării acestei legi, și anume refuzul de recoltare a probelor biologice atunci când ai făcut un accident grav și părăsirea locului accidentului.

În cazul părăsirii locului accidentului, din punctul meu de vedere, nu este o simplă ucidere din culpă, ci este pur și simplu o crimă. Gândiți-vă că cineva produce un accident grav, lasă o victimă pe marginea drumului și pleacă de acolo fără să-i dea nicio șansă la viață.

Pentru asemenea tip de faptă, o crimă, nu putem permite ca legea să aibă în cuprinsul ei posibilitatea suspendării executării pedepsei. De aceea, rugămintea mea este să votați această lege și împreună să putem opri carnagiul de pe șoselele României, dând astfel instanțelor un instrument normativ care să arate și cetățenilor că respectăm viața, valoarea supremă a omului”, a spus Robert Cazanciuc.

