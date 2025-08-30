Data actualizării: | Data publicării:

Înfrângere juridică majoră pentru Donald Trump

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump suferă o înfrângere judiciară majoră privind taxele vamale.

O curte de apel federală americană a decis vineri că o mare parte din taxele vamale impuse de preşedintele Statelor Unite Donald Trump sunt ilegale, un eşec major pentru un pilon al politicilor sale care zguduie economia globală, înainte de a sesiza Curtea Supremă să se pronunţe la rândul ei, notează AFP și Agerpres.

Cu aplicarea hotărârii suspendată până pe 14 octombrie, taxele vamale contestate rămân în vigoare deocamdată.

"Toate taxele vamale sunt încă în vigoare", a reacţionat rapid preşedintele american într-un mesaj cu litere mari pe reţeaua sa Truth Social.

"Acum, cu ajutorul Curţii Supreme a Statelor Unite, le vom folosi pentru a servi ţara noastră", a adăugat preşedintele. El a făcut cunoscut astfel că va trimite problema Curţii, a cărei majoritate conservatoare a cimentat-o, pentru a soluţiona disputa în ultimă instanţă.

Hotărârea de vineri, luată cu o majoritate de şapte judecători la patru, slăbeşte ofensiva protecţionistă a şefului statului care îşi exprimase public temerile cu privire la această posibilitate la începutul acestei luni.

De la revenirea la putere în ianuarie, Donald Trump a introdus, în mai multe valuri, noi suprataxe asupra produselor care intră în Statele Unite. Acestea variază de la 10% la 50%, în funcţie de situaţie şi de ţară.

Aceste taxe vamale - diferite de cele care afectează sectoare specifice (auto, oţel, aluminiu, cupru) - au fost contestate în instanţă.

Conform textului deciziei, "legea acordă preşedintelui puteri semnificative pentru a lua o serie de măsuri ca răspuns la o urgenţă naţională declarată, dar niciuna dintre aceste măsuri nu include explicit puterea de a impune taxe vamale şi alte tarife", prerogativă a Congresului.

Judecătorii au considerat că şeful statului nu poate impune tarife nediscriminatorii, fără limite de timp sau sumă.

Or, se precizează, cele care au fost introduse "se aplică practic tuturor articolelor importate în Statele Unite", aproape indiferent de originea lor.

În mesajul său pe Truth Social, preşedintele american a denunţat decizia ca fiind "extrem de politizată".

În opinia sa, dacă taxele vamale ar fi retrase, "ar fi o catastrofă completă pentru ţară", care ar fi "distrusă".

La începutul lunii august, el şi-a exprimat temerile că va trebui să ramburseze "sume uriaşe", în timp ce guvernul american se laudă că încasează zeci de miliarde de dolari din venituri suplimentare.

De asemenea, guvernul se teme că va pierde o pârghie majoră de presiune asupra partenerilor săi comerciali. Teama de taxele vamale exorbitante i-au împins pe mulţi dintre aceştia să evite să riposteze şi, în schimb, să îşi deschidă şi mai mult pieţele pentru produsele americane.

Cazul a fost examinat pentru prima dată de Curtea de Comerţ Internaţional (ITC) a SUA, care a decis la sfârşitul lunii mai că Donald Trump şi-a depăşit puterile prin impunerea unor suprataxe neţintite.

