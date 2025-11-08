€ 5.0860
Data actualizării: 22:40 08 Noi 2025 | Data publicării: 22:32 08 Noi 2025

Informații de ultimă oră din Zanzibar, destinație preferată de români, după ce 200 de oameni au fost inculpați în Tanzania
Autor: Andrei Itu

zanzibar-17_10303400 Zanzibar / Foto: Andrei Itu - DC News
 

Peste 200 de persoane au fost inculpate pentru ''trădare'' în Tanzania, cu privire la manifestaţiile reprimate dur, în contextul recentelor alegeri.

Informațiile au fost indicate sâmbătă de surse judiciare pentru AFP.

Vineri, sute de oameni au fost prezenți la tribunalul din capitala economică Dar-es-Salaam. Avocatul Peter Kibatala a spus vineri seară, în faţa tribunalului, că peste 250 de persoane au fost inculpate pentru trădare şi complot în vederea comiterii unei trădări, în trei dosare diferite.

Acuzațiile aduse

Conform actelor de acuzare consultate de AFP, majoritatea inculpaţilor sunt acuzaţi că, pe data 29 octombrie, ziua scrutinului, au vrut să împiedice alegerile (prezidenţiale şi legislative) din anul 2025, în scopul intimidării puterii executive.

Sâmbătă, principalul partid de opoziţie, Chadema, a transmis că secretarul său general adjunct, Amani Golugwa, a fosot arestat de poliţie la Arusha, în nord-estul ţării.

Arestarea secretarului general adjunct în seamnă că doar trei din cei mai înalţi şase demnitari ai partidului sunt încă în libertate, a notat Chadema într-un comunicat publicat pe platforma X.

Ce se întâmplă în Zanzibar, destinație preferată de turiștii români

După ce zilele trecute a fost blocat/limitat accesul la internet, acum se anunță creșteri la prețurile carburanților în Zanzibar.

„Prețurile la carburanți cresc în Zanzibar, după ce ZURA (n.red. ZURA = Zanzibar Utilities Regulatory Authority, adică Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Publice din Zanzibar) a anunțat noile tarife.”, notează publicația tanzaniană TheCitizen.

Cel puțin 800 de morți. Alegerile din Tanzania - o parodie a democraţiei.

Mişcarea de contestare care a izbucnit spontan în ziua alegerilor şi a continuat timp de câteva zile a fost reprimată cu o mare violenţă. Chadema a transmis cel puţin 800 de morţi.

Oficial, preşedinta Samia Suluhu Hassan a câştigat cu 98% scrutinul prezidenţial, de la care principalii săi doi rivali au fost excluşi din cursă. Observatorii străini au pus sub semnul întrebării credibilitatea alegerilor, catalogate de Chadema drept o parodie a democraţiei.

Internet blocat 5 zile

Autorităţile din Tanzania au refuzat până acum să comunice un bilanţ și s-au limitat la a menţiona vieţi pierdute. Chiar dacă autorităţile au blocat internetul timp de cinci zile, apoi au încercat să împiedice publicarea de fotografii şi clipuri ale victimelor reprimării, acestea au început să apară pe reţelele sociale la începutul săptămânii, notează Agerpres.

Vezi și - Mărturia unui român din Zanzibar, din ziua în care mii de protestatari ar fi fost uciși

