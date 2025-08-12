Data publicării:

EXCLUSIV  Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Economie
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Mircea Coșea, profesor de economie, a comentat creșterea inflației în iulie la 7,8%.

Inflaţia va forma o „cocoaşă“ în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, potrivit datelor prezentate marţi de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%“, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

Profesorul de economie Mircea Coșea a arătat, într-un interviu pentru DC News, care au fost cauzele care au determinat creșterea inflației cu peste 2 puncte procentuale într-o singură lună.

„Este o veste pe care o așteptam, pentru că toate măsurile care au fost luate, plus impactul emoțional, plus lipsa de control din partea statului în ceea ce înseamnă creșterea prețurilor, duc la creșterea inflației“, a punctat Mircea Coșea.

„Măsurile care au fost luate au mărit costul de producție. Totul este mai scump, electricitate, gaz, apă. În mod normal, toate costurile de producție, de transport, de desfacere, sunt în creștere.

Al doilea factor este cel emoțional. Sub această psihoză a creșterii prețurilor, această „apocalipsă“ prezentată de unii în mass-media în legătură cu creșterea prețurilor, la raft, prețurile cresc fără o justificare economică. Există în plus și o teamă în legătură cu ceea ce se va întâmpla, anunțurile care prevestesc scoaterea a câteva mii de oameni din sectorul public, care creează tot o problemă de comportament, în sensul în care oamenii măresc artificial cererea pentru că își fac provizii.

Lucrul care mie mi se pare cel mai condamnabil este acela că statul nu pune în funcțiune, nu accelerează și nu controlează ceea ce fac anumite instituții din subordinea sa. Consiliul Concurenței trebuie să fie extrem de activ, să monitorizeze prețurile, să vadă în ce măsură există înțelegeri, în ce măsură, prețurile sunt ca urmare a monopolului. De asemenea, ANPC trebuie să fie axată nu numai pe probleme de igienă și curățenie, ci și pe probleme de respectare a unor rețetare, în sensul în care, o dată cu creșterea prețurilor, pentru a forța vânzare, mulți producători vor aduce mărfuri cu o calitate mai proastă“, a explicat Mircea Coșea.

CITEȘTE ȘI                     -                    EXCLUSIV  Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun

FOTO: Agerpres

Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă

Profesorul de economie a avertizat asupra scăderii nivelului de trai pentru clasa mijlocie, care va resimți din plin creșterea prețurilor la alimente, servicii și carburanți. De asemenea, Mircea Coșea este convins că vor apărea mișcări sociale.

„Problema care rămâne nerezolvată e aceea a puterii de cumpărare. Vom avea o cădere bruscă, deoarece nu doar prețurile trebuie luate în calcul, ci și veniturile. Prețurile cresc, dar la majoritatea populației, veniturile scad.

Din punct de vedere social, deocamdată, o anumită categorie a populației nu conștientizează ce o așteaptă în această toamnă, în principal clasa mijlocie. Clasa mijlocie are un venit care i-a permis ca deocamdată să trăiască într-o manieră aproximativ normal. Poate că a mai redus puțin consumul la alimente, dar încă își permite să cumpere câtă benzină vrea, încă își permite să meargă într-o excursie sau concediu.

În toamnă o să vadă că prețurile sunt altele, facturile sunt altele, benzina e mult mai scumpă, iar începerea școlii va costa. Pe deasupra, se ridică prețurile la medicamente. Sărăcia nu va mai fi caracteristică doar pentru cei cu venituri până în 3.000 de lei, ci se extinde la o clasă care e obișnuită cu un mod de viață aproape european, o clasă cu serviciu stabil, cu un venit ce depășește 1.000 de euro pe lună. Căderea veniturilor și inflația la această categorie va crea o puternică presiune pe social. Eu mă aștepta ca începând cu luna octombrie să avem mișcări sociale, greve, dar și o revenire în forță a unor mișcări extremiste care pot să folosească nemulțumirile populației“, a conchis Mircea Coșea.

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

