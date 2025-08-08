Data publicării:

EXCLUSIV  Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun

Autor: Andrei Itu | Categorie: Economie
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Economistul Adrian Negrescu a explicat, la DC News, ce urmează pentru români, în contextul anunțului major făcut vineri, de BNR. 

L-am contactat pe economistul Adrian Negrescu pentru a ne explica comunicatul BNR emis vineri, în care s-a spus, printre altele, în termeni duri și apăsați, că ”rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025”.

”Toate estimările arată că inflația va ajunge 8%, poate că 8,5%, undeva în luna octombrie, noiembrie, atunci când vom contabiliza toate efectele creșterii prețurilor la energie, la carburanți și a celorlalte majorări de prețuri din economie. Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun, în care toate politicile depuse de controlul prețurilor s-au dovedit a fi inutile, în condițiile în care, în 2025, am asistat la două creșteri de taxe, în 1 ianuarie 2025 și apoi 1 august 2025.

Suntem campioni la creșteri de preț în Uniunea Europeană și vom rămâne, probabil, pe primul loc în Europa la scumpiri 2 ani de acum încolo, în condițiile în care nu vedem măsurile necesare pentru a tempera această inflație care afectează puterea de cumpărare și competivitatea produselor românești. Din păcate, de inflație vom scăpa foarte, foarte greu. Este ca o boală grea, boală lungă, care va putea fi combătută estimez doar prin 2027, în cel mai bun caz. 2026 va fi un an cu multiple provocări financiare, poate chiar mai dificil decât 2025, prin prisma măsurilor necesare pentru a reduce deficitul bugetar, pentru a repune economia pe linia de plutire, pentru a consolida puterea de cumpărare”, a spus Adrian Negrescu.

”Va fi un campionat național de reduceri de prețuri și cel mai prost scenariu”

”Românii, probabil, se vor antrena în a alerga după promoții. Va fi un campionat național de reduceri de prețuri, la care cu toții ne vom alinia la start, în condițiile în care prețurile vor continua să crească, iar singura șansă de a reuși să te încadrezi în banii pe care îi câștigi va fi să urmărești tot timpul promoțiile din magazine. Practic, va trebui să îți definești masa zilnică în funcție de ce găsești la reduceri în hypermarketuri și supermarketuri.

Îmi e teamă că, dincolo de scumpirea prețului la energie, de scumpirea carburanților, ne așteaptă, din păcate, și o liberalizare a pieței de gaze, care ne este cerută vehement de către Comisia Europeană și care ar putea interveni mai devreme decât aprilie 2026. Acest lucru va duce la un nou val de scumpiri. Altfel spus, urmează o perioadă extrem de dură pentru populație. Este nota de plată după 2 ani de dezmăț bugetar. Va urma o perioadă în care economia va stagna, adică nu va vi recesiune, ci stagflație.

Din punctul meu de vedere, este cel mai prost scenariu pentru România, în condițiile în care investițiile vor fi puse pe hol. Firmele vor practica un fel de strategie de supraviețuire, asta va însemna înghețarea salariilor și scăderea competitivității economiei românești”, a spus Adrian Negrescu, pentru DC News.

