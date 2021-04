Incident la Capitoliul SUA. Un bărbat a călcat cu mașina doi polițiști

Potrivit U.S. Capitol Police, agenții au intervenit în zona nordică de acces în curtea instituției, pe Bulevardul Constituției, după ce un suspect a intrat cu mașina în doi ofițeri de poliție. Agresorul s-a dat jos din mașină cu un cuțit, așa că a fost imobilizat cu focuri de armă și apoi reținut. Cei doi oameni ai legii au fost la rândul lor răniți după impact, iar toți trei au fost transportați la spital. Instituția este în stare de urgență.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6