Încercarea de asasinare a Papei Ioan Paul al II-lea. Cum a reacționat Suveranul Pontif față de atacator - FOTO/VIDEO

Pe 13 mai 1981, Papa Ioan Paul al II-lea a fost victima unei tentative de asasinat în Piața Sf. Petru din Vatican, un eveniment care a șocat întreaga lume. În timpul audienței sale generale, Papa, aflat în fața unei mulțimi de credincioși, a fost împușcat de mai multe ori de Mehmet Ali Ağca, un tânăr turc de 23 de ani.

Acesta a tras mai multe gloanțe, două dintre ele lovindu-l pe Suveranul Pontif: unul în abdomen și celălalt în brațul stâng. Atacul a fost rapid și neașteptat, însă Papa Ioan Paul al II-lea a rămas calm, contrar situației grave.

On May 13, 1981, Pope John Paul II was shot and seriously wounded while he was entering St. Peter's Square in Vatican City to address an audience. The assailant, Mehmet Ali Ağca, a Turkish national, fired multiple shots with a 9mm pistol. 2 of the bullets struck the Pope. pic.twitter.com/OBcy97auTY

După atac, Papa a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au realizat o serie de intervenții chirurgicale pentru a-i salva viața. Starea sa a fost critică la început, dar datorită eforturilor echipei medicale, acesta a supraviețuit și a continuat să își îndeplinească îndatoririle.

Mehmet Ali Ağca, autorul atentatului, era un extremist turc cu un trecut criminal, fiind implicat și în uciderea unui jurnalist turc. După atac, a fost prins imediat de poliția Vaticanului și condamnat pentru tentativa de omor.

În timpul procesului, Ağca a susținut că a acționat sub influența unor forțe externe, menționând în mod special regimul comunist al Uniunii Sovietice, sugerând că atentatul ar fi făcut parte dintr-o conspirație mai largă. De-a lungul anilor, cercetările și mărturiile au ridicat întrebări legate de implicarea unor grupuri mai mari, dar motivele precise ale atacului rămân controversate.

În ciuda atacului și a rănilor grave suferite, Papa Ioan Paul al II-lea a continuat să conducă Biserica Catolică până la moartea sa, în 2005, având o influență semnificativă asupra lumii în timpul pontificatului său.

Unii cred că supraviețuirea sa miraculoasă a fost un semn al unei misiuni divine. De asemenea, Papa Ioan Paul al II-lea l-a iertat public pe Mehmet Ali Ağca în 1983, un gest care a fost considerat simbolic pentru principiile sale de reconciliere și iertare.

Pope John Paul II was shot on this day, May 13, in 1981, in St. Peter’s Square. In a powerful witness to the Gospel, he later forgave his would-be assassin, Mehmet Ali Ağca, even visiting him in prison to offer mercy and reconciliation. pic.twitter.com/Vpq8KnqnAZ