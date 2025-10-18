€ 5.0889
Data actualizării: 15:12 18 Oct 2025 | Data publicării: 15:11 18 Oct 2025

Incendiu lângă un cămin de bătrâni din Ilfov
Autor: Bogdan Bolojan

incendiu cornetu ilfov
 

Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-amiază în localitatea Cornetu, județul Ilfov, provocând panică printre locuitorii din zonă, după ce flăcările au izbucnit în imediata apropiere a unui cămin de bătrâni.

 Autoritățile au acționat prompt, evacuând 30 de persoane din clădirea aflată lângă focar. Din fericire, nu au fost raportate victime, iar intervenția pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la spațiile unde se aflau vârstnicii.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 15:00. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj de descarcerare, având în vedere proximitatea căminului de bătrâni și riscul ca incendiul să se propage. Focul a izbucnit la o magazie situată pe strada Răsăritului, iar flăcările s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați.

„Au fost evacuate dintr-o clădire învecinată, cu destinaţia de cămin de bătrâni, un număr de 30 de persoane. Incendiul s-a manifestat la o magazie, pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi, iar în acest moment este localizat”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Martorii spun că fumul dens a fost vizibil de la câteva sute de metri distanță.

Incendiul a fost lichidat rapid 

 Intervenția rapidă a echipajelor a fost esențială pentru a preveni un deznodământ tragic, mai ales că în căminul pentru vârstnici se aflau persoane cu mobilitate redusă, care nu s-ar fi putut evacua singure în caz de pericol.

Pe durata intervenției, pompierii au izolat zona pentru a permite autospecialelor să aibă acces la sursele de apă și pentru a evita apropierea curioșilor. Echipele medicale au rămas în standby pentru a acorda îngrijiri persoanelor evacuate, însă, potrivit autorităților, niciuna dintre acestea nu a avut nevoie de transport la spital.

După aproximativ o oră de eforturi, incendiul a fost localizat și lichidat complet. În prezent, pompierii verifică cauzele care ar fi putut duce la izbucnirea focului, luând în calcul atât posibilitatea unui scurtcircuit electric, cât și neglijența în utilizarea unor surse de foc deschis.

x close