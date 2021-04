Incendiu devastator în Sankt-Petersburg. O fabrică a ars ca o torță, iar cel puțin un pompier a murit. VIDEO

Un incendiu de amploare a izbucnit, luni, într-o fabrică din oraşul rus Sankt-Petersburg, iar cel puţin un pompier a murit în eforturile de stingere a focului, afirmă surse citate de agenţia RIA Novosti.

Incendiul a izbucnit la fabrica de cărămidă Nevskaia din Sankt-Petersburg şi afectează o suprafaţă de circa 4.000 de metri pătraţi. Acoperişul fabricii de cărămidă şi unele etaje s-au prăbuşit. Sute de pompieri au fost mobilizaţi pentru stingerea focului. În operaţiune va fi folosit şi un elicopter special pentru stingerea incendiilor, transmite Mediafax.

Un pompier a murit, iar alţi doi au fost răniţi în operaţiunea de stingere a incendiului, au declarat surse din cadrul serviciilor de intervenţie.

Traficul rutier a fost oprit în apropierea fabricii Nevskaia, care este un edificiu istoric în Sankt-Petersburg, funcţionând din anul 1841.

