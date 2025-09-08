Înalți oficiali ai Pentagonului vizitează Puerto Rico, pe fondul creșterii tensiunilor cu Venezuela

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și cel mai înalt general american, Dan Caine, au efectuat luni o vizită surpriză în Puerto Rico, prima deplasare a oficialilor de rang înalt ai Pentagonului pe insulă de la începutul concentrării militare în Caraibe, care a intensificat tensiunile cu Venezuela, potrivit Reuters.

Hegseth și Caine, președintele Statului Major Interarme, au fost fotografiați fiind primiți de guvernatorul Puerto Rico, Jenniffer Gonzalez, în imagini postate de aceasta pe rețeaua socială X.

Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat Departamentului Apărării să-și schimbe denumirea în Departamentul Războiului, modificare care va necesita aprobarea Congresului. Noul nume s-ar aplica și lui Hegseth, schimbându-i titlul în „Secretar al Războiului”.

Pentagonul a postat un videoclip cu Hegseth sosind pe nava USS Iwo Jima, ancorată chiar în largul coastei Puerto Rico, teritoriu american situat la nord de Caracas, în Caraibe.

„Mulțumim @POTUS Trump și administrației sale pentru recunoașterea valorii strategice pe care Puerto Rico o are pentru securitatea națională a Statelor Unite și pentru lupta împotriva cartelurilor de droguri din emisfera noastră, perpetuată de narco-dictatorul Nicolas Maduro”, a scris Gonzalez pe X.

Trump îl acuză de mult timp pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, de trafic de droguri, acuzații pe care Caracas le-a negat constant.

Administrația Trump a ordonat desfășurarea a 10 avioane de luptă F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico pentru a efectua operațiuni împotriva cartelurilor de droguri, au declarat surse pentru Reuters vineri.

Această desfășurare se adaugă unei prezențe militare deja importante a SUA în Caraibe, despre care administrația susține că respectă promisiunea de campanie de a combate grupurile care introduc droguri în Statele Unite.

Săptămâna trecută, un atac militar american în Caraibe a ucis 11 persoane și a scufundat o barcă venezueleană despre care Trump a spus că transporta narcotice ilegale.

Membrii Congresului SUA au cerut explicații legale pentru atacul mortal, observând că administrația nu a explicat cum a determinat cine se afla pe barcă și ce transporta. Oficialii administrației au fost de acord să ofere un briefing clasificat personalului congresional vineri, dar întâlnirea a fost reprogramată brusc pentru marți.

„Nu există nicio cale pe acest pământ să afirmi că ceea ce se afla pe acea barcă reprezenta vreun pericol iminent pentru Statele Unite în sens militar”, a declarat reprezentantul Adam Smith, din Washington, principalul democrat din Comitetul pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanților.

„Vom folosi armata Statelor Unite pentru a intra în război cu traficanții de droguri și care vor fi consecințele?” a întrebat Smith la o ședință a comitetului de reguli privind proiectul anual de politică de apărare.

Oficialii venezueleni au criticat, de asemenea, acțiunile administrației Trump.

„Cum poate exista un cartel de droguri dacă aici nu sunt droguri?” a declarat vicepreședintele venezuelean Delcy Rodriguez, în timpul unei conferințe de presă luni la Caracas, referindu-se la cifre care arată că Venezuela nu produce cocaină, iar drogul este în mare parte traficat pe rute din Pacific. „Trebuie să-și recalibreze GPS-ul”.

Oceanul Pacific reprezintă o rută mai importantă decât Caraibe pentru traficul maritim de cocaină, a declarat Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate în Raportul Global privind Cocaina 2023, citând date ale Administrației pentru Combaterea Drogurilor din SUA care arată că 74% din cocaina exportată din America de Sud tranzitează Pacificul.

Guvernul lui Maduro a afirmat că un videoclip postat de Trump despre atac este realizat cu inteligență artificială și a susținut că armata americană speră să-l înlăture de la putere.

Trump a minimalizat săptămâna trecută speculațiile potrivit cărora urmărește schimbarea regimului în Venezuela.

Pentagonul a acuzat Venezuela de un zbor „extrem de provocator” joi, când avioane de luptă s-au apropiat de o navă de război americană. Guvernul venezuelean nu a răspuns la solicitările repetate de comentarii privind incidentul.

