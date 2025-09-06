Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a mutat avioane de luptă în Caraibe. Linia roşie care nu trebuie trecută

Donald Trump a decis să trimită mai multe avioane F-35 pe un aeroport din Puerto Rico. SUA a lovit deja o navă în apele internaţionale, despre care Donald Trump a spus că transporta droguri în sudul Caraibelor. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat aceste informaţii.

Preşedintele Venezuelei Nicolas Maduro a afirmat vineri că "niciunul dintre diferendele" dintre Venezuela şi Statele Unite "nu justifică un conflict militar", în contextul în care tensiunile continuă să crească între cele două ţări, notează AFP.



"Niciunul dintre diferendele pe care le avem şi le-am avut nu justifică un conflict militar", a declarat Maduro într-un comunicat difuzat la toate posturile de radio şi televiziune din ţară.



Preşedintele american Donald Trump a promis vineri că va "doborî" avioanele militare venezuelene despre care consideră că ameninţă forţele americane din Marea Caraibelor.

În direct la România TV, Bogdan Chirieac a comentat aceste informaţii. Acesta a spus de ce denumirea de "operaţiune militară specială" a desfăşurării de forţe nu este oportună, dar şi ce nu poate face SUA în acest context tensionat.

"Donald Trump încă din campania electorală a anunţat că lupta împotriva drogurilor va fi prioritară, iar baronii drogurilor vor fi consideraţi terorişti. Inclusiv cartelurile vor fi considerate organizaţii teroriste. Organizaţiile teroriste le combaţi cu forţa, cu toată forţa militară. În acelaşi timp, denumirea aceasta de "operaţiune militară specială" aduce îngrozitor de mult cu ceea ce spune Vladimir Putin că desfăşoară în Ucraina. El nu a declarat război Ucrainei, ci are loc o operaţiune militară specială, care a condus la moartea a 1 milion de oameni. Deci denumirea nu e în regulă.

În rest, faptul că America luptă împotriva traficului de droguri care afectează groaznic această ţară este un lucru bun, să ştiţi. Doar că nu trebuie invadată militar Venezuela, pentru că nu se poate încălca dreptul militar internaţional. Maduro să fie dat jos de propriul său popor. A, că mai ajutăm şi noi la trezirea în conştiinţă a poporului de acolo, asta da. Dar nu cu forţă militară, nu ar fi în regulă lucrul acesta", a declarat Bogdan Chirieac.

Donald Trump: Am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei

Întrebat ce va face Donald Trump după ce a afirmat că India şi Rusia au fost pierdute "în bezna cea mai adâncă a Chinei", după ce Vladimir Putin şi premierul Indiei au participat la parada militară de la Beijing, dar şi cum se va traduce acest lucru în viitor, Bogdan Chirieac a spus că este "foarte complicat de spus. Nici Inteligenţa Artificială nu poate să prevadă. Dar vă atrag atenţia că India poate fi lesne recuperată. America a pierdut India prin taxele vamale pe care le-a impus. Altminteri India nu era doritoare să meargă în acea direcţie. Totuşi, cea mai mare democraţie a lumii este India. Aşa e denumită. Acum, că democraţia de acolo lasă de dorit... Dar e totuşi o zonă democratică, cu influenţă britanică. Deci taxele acelea vamale au împins din punct de vedere economic şi politic India către China şi Rusia.

De asemenea, un dialog mai puternic între SUA şi China cred că ar scoate Rusia în afara jocului. Rusia nu s-a prăbuşit economic datorită Chinei, care a susţinut-o şi o susţine în continuare. Multe lucruri ţin de administraţia de la Washington. Dacă dânsul ar dori să se aplece mai mult asupra lumii înconjurătoare şi nu s-ar uita doar la America, cred că şi America ar trăi mai bine şi la fel şi noi toţi".

