Parcurile Capitalei, lăsate de izbeliște, fac VICTIME: În timp ce aleșii sunt preocupați să TOMOGRAFIEZE scoarța copacilor, arborii cad în CAPUL trecătorilor, pe alei- FOTO

Imaginile și relatările le-am primit de la un cititor. Informațiile inițiale erau că femeia, prinsă sub copac până la intervenția salvatorilor și care ar fi leșinat de durere, ar fi în comă, dar, din fericire, lovitura în cap nu a fost atât de devastatoare. A fost lovită și la o mână, dar și la picior, unde se pare că problemele ar fi mai complicate. Știrea a apărut fugitiv în presa sportivă, căci femeia este soția legendarului Aurel Țicleanu, fostul mare mijlocaș al Craiovei, lovit și el, dar nu grav.

”Am avut un ghinion teribil”

“Să spunem că acum suntem bine. Am trecut prin clipe de mare panică. Am avut amândoi un ghinion teribil. Un copac a căzut pe noi în timp ce ne plimbam în Cișmigiu. Pe mine m-a lovit în spate, iar soției mele i-a căzut în cap, dar i-a prins și piciorul. Acum îl are în ghips, având entorsă de gradul al doilea. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat doar așa. Vă mulțumim pentru încurajările pe care voi, cei de la Craiova, ni le-ați transmis.”, a transmis Aurel Țicleanu, prin pagina de Facebook a FC U Craiova.

Consilierii generali, preocupați să tomografieze copacii

Desigur că până astăzi copacii din parcurile Capitalei trebuiau toaletați, dar să nu uităm vara lui 2021, când buruienile erau de 1 metru jumate în toate parcurile administrate de Primăria Capitalei. Nu mai vorbim de căpușe ori șobolani pentru care abia târziu în vară s-au montat capcane. Și, până la urmă, cine crede că e de ajuns să fie tunsă iarba din parc se pare că uită cum arătau aceleași parcuri ale Bucureștiului acum câțiva ani. O poveste! O problemă care nu exista, de care nu ne loveam, despre care nu ne-am fi putut imagina că ar putea reprezenta, atât de brusc, un dezastru.

Înainte să fie preocupați de siguranță și peisagistică, preocupările din Consiliul General al Municipiului București erau, prin septembrie anul trecut, ceva ”mai științifice”. La acel moment, erau informații că Primăria Generală a oprit încă din luna aprilie (2021) toaletările de arbori în parcuri, la locurile de joacă sau pe străzi, pentru că nu are specialiști și nici... tomograf, pentru a consulta copacii bolnavi. 122 de avize de tăieri de arbori au fost suspendate atunci.

Primăria Capitalei nu a făcut un ”eveniment” din ce s-a întâmplat în Parcul Cișmigiu, nici ALPAB. Copacii mai cad în capul oamenilor, nu-i așa? Se mai întâmplă... O solicitare către Primăria Capitalei, ALPAB și Compania Municipală care se ocupă de administrarea parcurilor a fost trimisă de către DCNews.ro pentru a vedea când au fost toaletați copacii din parcurile din București, de ce nu a fost făcut un anunț public legat de evenimentul trist din Parcul Cișmigiu (că era de interes public, de siguranța celor care plimbau prin parc), dacă s-a intervenit pentru verificarea copacilor după acel moment. Vă vom pune la dispoziție răspunsul de îndată ce-l vom avea.

