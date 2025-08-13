În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%

În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, conducerea Curții de Conturi a decis majorarea salariilor noilor angajați, precum și a celor care primesc calificative de „bine” și „foarte bine”.

Un articol publicat în Monitorul Oficial prevede majorarea salariilor noilor angajați din cadrul Curții de Conturi cu 40% începând cu luna noiembrie a acestui an.

De asemenea, angajații care vor fi evaluați profesional și vor obține un calificativ „foarte bine” vor beneficia de o majorare a salariului cu 40%, în timp ce aceia care vor obține calificativul „bine” vor avea salariul majorat cu 30%.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că majorarea salariilor de bază cu 40% pentru personalul nou încadrat la Curtea de Conturi, anunțată în Monitorul Oficial, nu se potrivește cu pachetul de reducere a cheltuielilor în aparatul de stat.

Întrebat dacă această măsură este compatibilă cu planul de austeritate, Alexandru Nazare a răspuns scurt: „Nu se potrivește”. Oficialul a precizat că nu era la curent cu prevederea și că va verifica situația: „Eu personal nu știam de această măsură. O să verific despre ce e vorba. M-ați întrebat dacă se potrivește. Deloc. Nu se potrivește”.

Potrivit Monitorului Oficial, creșterea salariilor se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2025 și vizează exclusiv personalul nou încadrat la Curtea de Conturi.

