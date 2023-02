"În acest parc adulţii nu au voie decât dacă sunt însoţiţi de copii". Unde se întâmplă asta. "Noi nu avem încă modelul ăsta, ne mai trebuie 100 de ani!"

"Ştiu un exemplu din Anglia, din Londra. Prin ţările care au tradiţii vechi de respect pentru comunitatea din care faci parte, ai oameni de afaceri, milionari, care nu că dărâmă parcul să îşi facă benzinărie, ci dau din proprietăţile lor ca să se facă edificii publice. La noi e o glumă asta, doar biserici se fac.

Exemplul este amuzant. În Anglia am văzut un parc, în care nu am intrat pentru că nu am putut intra. Mi s-a părut super haios. Era cu pază! Un milionar a cedat un teren în Londra, un teren mărişor, iar la intrare era un anunţ: În acest parc nu au voie adulţii, decât dacă sunt însoţiţi de copii. Trebuia să rogi un copil să te bage în parc.

De ce? Omul a zis că face parcul pentru copii. Cu alte cuvinte, ai copii, intri, altfel stai pe tuşă. A dat gratis terenul, a plătit paza, a făcut tot ce trebuie pe banii lui. Când oamenii de afaceri din România sau oamenii cu mulţi bani vor depăşi faza cu "să donăm la biserică", deşi şi ăsta e un pas înainte faţă de cei care vor să dărâme biserica, şi vor spune că "hai să fac o aripă la Universitate" sau gesturi de genul ăsta... Noi nu avem încă modelul, ne mai trebuie 100 de ani!", a declarat sociologul Alfred Bulai la Nod în Papură.

Ion Ţiriac, dat exemplu de Val Vâlcu

"Dacă ar fi să vorbim de patinoar, spre exemplu, să recunoaştem că Ion Ţiriac are singurul patinoar din Bucureşti unde se mai antrenează copiii. E făcut în stilul în care spui tu, e în afara Bucureştiului! Patinoarul ăsta l-a făcut şi altul nu există. Flamaropol nu a mai fost ridicat, Floreasca a fost discotecă, nici nu ştiu dacă mai e ceva acolo...", a replicat Val Vâlcu.

"Bazele sportive, în România, s-au prăbuşit, au dispărut. Toate întreprinderile aveau cluburi, care s-au dus de mult. Aveau baze sportive, care s-au dus de izbelişte...", a spus şi Bulai.

"Îl mai ştii pe miliardarul grec care se cuplase la un moment dat cu soţia lui Kennedy (n.r. Aristotel Onassis)? Nu ştiu dacă mai e cunoscut de generaţiile actuale în Grecia, dar la vremea aia era într-o concurenţă cu Stavros Niarchos, pe modelul Patriciu - Vântu. Niarchos ăsta o fi dat terenuri, o fi contribuit cu bani, ce o fi făcut, într-o mega construcţie care îi poartă numele, Fundaţia Niarchos, în Atena! E ceva spectaculos. Exact ce spui tu a făcut omul ăsta!", a

