Imaginile zilei cu Putin, Lavrov și Peskov, sfidați de președintele din Kazahstan. Tokayev nu a mai vorbit în rusă, ca de obicei, ci în kazahă / video

Președintele rus Vladimir Putin a vizitat, joi, Kazahstanul, unde a avut o întrevedere cu președintele Kassym-Jomart Tokayev. La un moment dat, Vladimir Putin a întâmpinat dificultăți în pronunțarea numelui omologului său.

Președintele rus a părut că se încurcă în pronunție, după care a pronunțat total greșit numele omologului său.

„Acest lucru se întâmplă aproape de fiecare dată când cei doi se întâlnesc”, a remarcat jurnalistul BBC Francis Scarr.

La fel ca acum, în 2022, Vladimir Putin a întâmpinat dificultăți în pronunțarea numelui lui Tokayev, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

La o conferință de presă susținută de cei doi șefi de state, la care în sală se aflau și Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe, și Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Kassym-Jomart Tokayev, președintele din Kazahstan, a sfidat delegația de la Moscova și a ales, contrar obișnuinței de până în prezent, să nu vorbească în limba rusă, ci în limba kazahă.

Pe chipurile lui Peskov și Lavrov a fost observată o surprindere, cei doi fiind nevoiți să utilizeze căștile din dotare pentru a înțelege ce spunea Tokayev.

Apoi, și Vladimir Putin este surprins în timp ce își pune căștile pentru a-l înțelege pe președintele din Kazahstan.

Putin and his entourage were humiliated in #Kazakhstan



