Imaginile zilei cu modul în care Hamas își confecționează rachete din conductele de apă primite ca parte a ajutorului extern / video

În urmă cu câțiva ani, Gaza a primit noi conducte de apă ca partea a ajutorului extern pentru locuitorii din regiune. Gruparea teroristă Hamas, însă, a tăiat aceste conducte și le-a transformat în rachete pe care le-a lansat asupra Israelului, scrie Visegrad24.

Acest lucru reiese din videoclipul de mai jos.

Reamintim că Gruparea teroristă Hamas a lansat un atac masiv asupra Israelului, sâmbătă, la ora 06:34, la fix 50 de ani de la Războiul de Iom Kipur. Mii de persoane au murit de ambele părți, iar acum Israelul se pregătește pentru o invazie terestră asupra Fâșiei Gaza, controlată de Hamas.

Există indicii că gruparea teroristă ar fi fost susținută de Iran în acțiunea lansată sâmbăta trecută. De asemenea, mai multe state arabe și-au manifestat sprijinul pentru grupul Hamas.

De cealaltă partea Occidentul susține Israelul, iar Statele Unite ale Americii și Marea Britanie au trimis deja nave de luptă în regiune, inclusiv două portavioane.

A few years ago, Gaza received new water pipelines thanks to foreign aid.



Hamas dug up the pipelines and turned them into rockets that they later fired at Israel pic.twitter.com/AC1bYOPQBg