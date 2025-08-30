Imaginile nopții de la Amara, unde o pungă de gaz a fost străpunsă. Ce se întâmplă cu incendiul / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă

Update:

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a informat sâmbătă dimineaţa că, în urma măsurătorilor efectuate de către CBRN - USISU, în jurul orei 6:40, la Amara, nu au fost identificate substanţe toxice care ar putea pune în pericol forţele de intervenţie şi populaţia.



În prezent, incendiul este lichidat, erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului.



"Rămânem în continuare în dispozitiv pentru supravegherea zonei", a precizat IGSU.



Vineri, în jurul orei 15:40, un apel la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autorităţile locale pentru captarea şi stocarea apei potabile.



Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide, cu înălţimi de până la 50 - 60 metri, care a pus în pericol locuinţele aflate în apropiere, după cum anunţa IGSU.



În urma fenomenului, s-a format şi un crater cu o rază de aproximativ 40 - 50 metri. Jetul s-a manifestat intermitent, atingând înălţimi de 20 - 30 metri şi degaja apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf şi pământ.



În aceste condiţii, au fost evacuate preventiv 270 de persoane din 144 de case, fără înregistrarea de probleme medicale, fiind stabilită şi o zonă de risc pe o rază de 300 metri.



Populaţia din Amara a fost înştiinţată prin mesaj RO-ALERT.



Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, la faţa locului au acţionat echipe ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, sprijinite de specialişti CBRN din cadrul USISU Ciolpani şi ISU Călăraşi, alături de reprezentanţi ai furnizorilor de utilităţi, Gărzii de Mediu, Apelor Române, precum şi autorităţi locale şi judeţene.

Știrea inițială:

În cursul serii trecute, ISU Ialomița a informat cu privire la faptul că în zona craterului apărut la Amara, gazele emanate s-au autoaprins, generând flăcări înalte de peste 20 de metri.

Ca urmare a acestei situații, au fost evacuate 270 de persoane din 144 de locuințe. Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au acționat echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița, sprijinite de specialiști CBRN din cadrul USISU Ciolpani și ISU Călărași, alături de reprezentanți ai furnizorilor de utilități, Gărzii de Mediu, Apelor Române, precum și autorități locale și județene.

În cursul acestei dimineți, reprezentanții ISU Ialomița au precizat că focul a fost lichidat, iar în urma măsurătorilor efectuate nu au fost identificate substanțe toxice care să pună în pericol pompierii sau populația. De asemenea, autoritățile din Ialomița au convocat comitetul local pentru situații de urgență pentru adoptarea de măsuri care să ducă la revenirea la normalitate, potrivit România TV.

Ieri, ISU Ialomița a lansat un mesaj tip RO Alert prin care informa despre incidentul din orașul Amara.

„ATENŢIE! Accident produs lângă uzina de apă, cu degajări masive de substanțe toxice. Păstrați-vă calmul și respectați recomandările dispuse de autorități, inclusiv a celor care presupun evacuarea din zona expusă, restricții rutiere sau rute ocolitoare. Închideți ușile și ferestrele, astupați gurile de aerisire, și opriți funcționarea instalațiilor de ventilație sau climatizare! Informați și persoanele din jurul dumneavoastră.”, a transmis ISU Ialomița.

