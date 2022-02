Ilinca Vandici a fost jefuită în vacanța din Dubai

Totul s-a întâmplat la întoarcerea în țară, iar vedeta TV a rămas fără cele mai de preț bijuterii, unele mai scumpe ca altele, diamante și alte pietre prețioase, conform Can Can.

„Inelele le-am lăsat pe noptieră, iar chiar înainte să ieșim din camera de hotel am hotărât să nu le mai pun. Mă gândeam că e zborul lung și că mă vor deranja, așa că le-am așezat în săculețul de bijuterii, apoi în bagaj. Nu mi-a trecut prin minte nicio secundă că s-ar putea întâmpla așa ceva”, a povestit prezentatoarea Kanal D, pentru Click!

Ilinca a spus că a uitat să sigileze bagajele și din această cauză a pierdut cele mai scumpe bijuterii pe care le avea.

„Am ajuns la aeroport, agitație, am uitat să blochez bagajul, nu am mai avut timp să îl sigilez, iar când am ajuns acasă am văzut că șnurul de la săculeț era rupt. Mai aveam alți săculeți mai mari cu bijuterii, dar care nu erau prețioase, erau împrăștiate peste tot, în bagaj”, a mai povestit Ilinca Vandici.

A mai rămas doar cu verigheta

Prezentatoarea a rămas doar cu verigheta de la nuntă și un inel cu safir.

„Inelele nu mai erau. Când am scos fiecare haină din bagaj am mai găsit doar verigheta și un inel cu safir, dintre toate care erau acolo… Astea căzuseră, probabil, în grabă, când au rupt săculețul. Pe cele rămase în săculeț le-au luat…”,a adăugat Ilinca Vandici, dezamăgită.

Ilinca Vandicii, prezentatoarea emisiunii "Bravo, ai stil!", a spus de ce nu vorbește niciodată despre sora ei mai mare

"Relația cu familia mea este și va fi foarte bună. Că am avut eu anumite așteptări și că poate nu am înțeles anumite lucruri pentru că nu eram suficient de atentă la ceilalți oameni din jurul meu și eram mai atentă la mine… asta este partea a doua. Am avut o copilărie minunată, doi părinți minunați care au făcut tot ce au știut și au putut mai bine pentru a ne crea un mediu și o dezvoltate propice mie și surorii mele. Da, m-au susținut financiar în venirea mea în București, în tot ce a însemnat cariera mea. Au fost acolo lângă mine când am avut nevoie așa cum au știut și au putut ei. Năzbâtii am făcut o grămadă, ca orice copil, am avut o fractură de cot la 14 ani ce a necesitat spitalizare o lună de zile cu două intervenții chirugicale", a spus Ilinca Vandici pentru ciao.ro.

"Am o soră mai mare cu 3 ani decât mine. Nu vorbesc despre ea pentru că nu sunt întrebată, dar am făcut vloguri împreună. Îmi este un om foarte drag și apropiat mie. Este profesoară de limba română, la București, are și ea familia ei, un băiețel de 10 luni. Avem o relație foarte, foarte frumoasă, foarte apropiată", a mai spus vedeta.

