De ce nu vorbește Ilinca Vandici despre sora ei: Are și ea familia ei...

"Relația cu familia mea este și va fi foarte bună. Că am avut eu anumite așteptări și că poate nu am înțeles anumite lucruri pentru că nu eram suficient de atentă la ceilalți oameni din jurul meu și eram mai atentă la mine… asta este partea a doua. Am avut o copilărie minunată, doi părinți minunați care au făcut tot ce au știut și au putut mai bine pentru a ne crea un mediu și o dezvoltate propice mie și surorii mele. Da, m-au susținut financiar în venirea mea în București, în tot ce a însemnat cariera mea. Au fost acolo lângă mine când am avut nevoie așa cum au știut și au putut ei. Năzbâtii am făcut o grămadă, ca orice copil, am avut o fractură de cot la 14 ani ce a necesitat spitalizare o lună de zile cu două intervenții chirugicale", a spus Ilinca Vandici pentru ciao.ro.

"Am o soră mai mare cu 3 ani decât mine. Nu vorbesc despre ea pentru că nu sunt întrebată, dar am făcut vloguri împreună. Îmi este un om foarte drag și apropiat mie. Este profesoară de limba română, la București, are și ea familia ei, un băiețel de 10 luni. Avem o relație foarte, foarte frumoasă, foarte apropiată", a mai spus vedeta.

Ilinca Vandici, frumoasa prezentatoare a emisiunii "Bravo, ai stil!", de la Kanal D, a acceptat provocarea Spectacola și a răspuns sincer și cu umor la cele 20 de întrebări incomode.

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Ilinca Vandici: Cel mai mare vis din copilărie era acela de a fi actriță, de a fi în lumina reflectoarelor. Nu este un secret ce îmi doream și iată, visele devin realitate.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Ilinca Vandici: Eram la grădiniță, în grupa mijlocie, și, într-o dimineața i-am spus mamei că sunt răcită și nu mă duc la grădiniță. Mama mi-a pregătit ceva de mâncare, ceai, mi-a dat o pastilă și a plecat la muncă. Eu am deschis dulapul ei, am luat de acolo cea mai colorată fustă, am pus-o ca o rochie, m-am dus în dulapul cu pantofi și i-am ales pe cei cu cel mai înalt toc și îmbrăcată așa m-am dus la grădiniță. Când m-a văzut educatoarea a rămas stupefiată, i-am spus că așa m-a trimis mama. Nu m-a crezut și m-a luat de mânuță și am mers acasă ca să mă schimb în ceva corespunzător.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul?

Ilinca Vandici: Este o întrebare dificilă. Aș schimba multe lucruri, dar în egala măsură nu aș schimba nimic. Oricât de grele, dramatice, tragic, triste au fost unele momente din viață mea, acestea m-au construit omul care sunt astăzi și sunt foarte mandră de cine sunt. Orice aș schimba "ciuntește"

Cumva din toată experiență pe care am trăit-o și care m-a "desenat" așa cum sunt.

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Ilinca Vandici: Am mai spus, nu este un secret, îmi este frică de moarte. Am o frică vizavi de trecerea în neființă, nu atât de ce se întâmplă cu mine, cât de ce se va întâmpla cu oamenii pe care i-aș lăsa în urma, mă refer mai ales la Zian. Este o frică pe care nu o pot justifica sau înțelege foarte bine.

