Ianis Hagi, primul gol după revenire pentru Glasgow Rangers și mesajul transmis după

Internaţionalul român Ianis Hagi a marcat pentru Glasgow Rangers în partida câştigată în deplasare de echipa sa, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Hibernian FC, duminică, în etapa a 36-a a campionatului de fotbal al Scoţiei.



Rangers a deschis scorul prin James Tavernier (32), iar Hagi a majorat apoi avantajul oaspeţilor în minutul 55, când a marcat primul său gol din acest sezon, cu un şut cu piciorul stâng din interiorul careului.

Fiul legendarului Gheorghe Hagi fost titular în acest joc şi a rămas pe teren până în minutul 74, când a fost înlocuit cu Alex Lowry.



Elevii antrenorului Michael Beale au mai punctat încă o dată în minutul 82, prin Todd Cantwell, înainte ca Hibernian să reuşească golul de onoare în timpul adiţional, prin Paul Hanlon (90+3).



În vârstă de 24 de ani, Ianis Hagi a revenit pe gazon la sfârşitul lunii ianuarie, după o pauză forţată de un an, din cauza unei grave accidentări la genunchiul drept.



Glasgow Rangers ocupă locul secund în clasament, la opt puncte distanţă de rivala Celtic Glasgow, care şi-a asigurat deja titlul de campioană a Scoţiei.

Ce a spus Ianis Hagi după marcarea golului

Reușita este una foarte importantă pentru Ianis Hagi, având în vedere durata lungă a refacerii după accidentarea care l-a ținut foarte mult departe de teren.

"A contat foarte mult golul. 30 de secunde am încercat să îmi stăpânesc emoțiile. Ultimele 16 luni au trecut prin fața mea. Sunt foarte fericit că am reușit să marchez. Mai sunt multe de realizat. Mă bucur că pot să joc fotbal, având în vedere accidentarea pe care am suferit-o," a spus Ianis Hagi după marcarea golului.

