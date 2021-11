Ianis Hagi: Este incredibil! Sunt multe asemănări între Steven Gerrard și tatăl meu!

'Aveam impresia că sunt multe posibilități în fotbal, dar nu e chiar așa. Fiecare jucător trebuie să-și găsească echipa potrivită, antrenorul potrivit, mediul potrivit pentru a avea succes. Asta a fost și concluzia mea. Eram în Belgia cu familia și cu agentul meu, iar acesta mi-a zis că sunt două echipe care mă doresc, una din Spania și Rangers.'

'De mic mi-am dorit să joc în Spania, dar la Rangers antrenor era Steven Gerrard. M-a atras ideea de a fi sub comanda unuia dintre cei mai buni mijlocași din istoria fotbalului. Am vorbit cu tatăl meu, nu știam multe despre Rangers. El mi-a zis că nici nu trebuie să stau pe gânduri, că Rangers este un club uriaș și că mi se potrivește', a declarat Ianis Hagi.

'Sunt multe asemănări între Steven Gerrard și tatăl meu'

'Sunt multe asemănări între Steven Gerrard și tatăl meu. Sunt meciuri în care nu am putut câștiga. Vorbesc la telefon cu tata, iar el îmi explică ce ne-a lipsit și ce a remarcat el la meci. Iar cuvintele lui sunt identice cu ce ne spusese Gerrard după meci. Este incredibil cum ei gândesc la fel, dar asta deoarece au jucat la cel mai înalt nivel.', a spus Ianis.

'La Rangers am sesizat că, din punct de vedere tactic și tehnic, nu am probleme să mă impun, dar fizic eram depășit. Știu că niciodată nu voi putea face un sprint de 20 de yarzi. Așa e natura mea. Dar m-am concentrat pe cele scurte, de câțiva metri, ca să reacționez cât mai repede. Eu trebuie să fiu rapid și să câștig duelul deoarece am inteligența de a citi jocul. Însă am nevoie să fiu cu un pas înainte. Acum am 6 kilograme în plus față de momentul în care am sosit la Rangers. Sunt mai puternic, mai robust. Preparatorul fizic și nutriționistul mi-au schimbat viața', a declarat Ianis Hagi, conform The Athletic.

Ianis Hagi, despre meciul cu Islanda din preliminariile CM 2022: O să fie un meci dificil cu Islanda

Fotbalistul echipei naţionale de fotbal a României, Ianis Hagi, a declarat, marţi, că presiunea în meciul cu Islanda din preliminariile CM 2022 este în mod clar pe umerii "tricolorilor", dar a precizat că toţi fotbaliştii visează de mici să evolueze în astfel de partide decisive.



"O să fie un meci dificil cu Islanda. Mai ales că ei vor fi mai relaxaţi chiar şi decât au fost la meciul tur. Presiunea nu mai este aşa de mare pe umerii lor, mai ales dacă vor introduce şi jucători noi. Deci ei vor fi un pic mai relaxaţi şi de asta şi spun că va fi un meci dificil pentru noi. E clar, presiunea este noi, dar astea sunt momentele la care fotbaliştii visează de când sunt mici. Îşi doresc să evolueze în asemenea meciuri decisive prin care pot ajunge la un baraj, la o calificare. Şi dacă tot nu ne-am calificat de atâta timp la Mondiale, atunci trebuie să ne facem datoria, să ascultăm ce spune selecţionerul şi să aplicăm pe teren. Şi la fel cum am făcut în ultimele două luni, cred că vom fi pregătiţi din toate punctele de vedere să scoatem un rezultat bun", a afirmat Hagi într-un interviu publicat pe site-ul oficial al FRF.



"Va influenţa faptul că lipsesc spectatorii, eu personal iubesc să joc cu un stadion plin, să am suporterii aproape. Eu clar că trebuie să găsesc motivaţia altundeva. Asta este situaţia, azi poţi să joci cu un stadion plin, mâine fără niciun spectator. Dar noi ca fotbalişti trebuie să ne adaptăm. Aşa că îmi doresc foarte mult ca fanii de acasă să fie fericiţi la sfârşitul partidei. Când era mic visam să particip la un turneu final cu echipa naţională. Simt că suntem aproape, trebuie să mai facem încă două-trei-patru meciuri foarte bune. Eu spun că suntem pe un drum bun şi cred că am confirmat asta în ultimele luni", a adăugat Ianis Hagi.



Fotbalistul îl apreciază foarte mult pe Enes Sali, jucător de 15 ani convocat în premieră la prima reprezentativă

"Îl ştiu de câţiva ani, de la Cupa Hagi când a câştigat turneul. Chiar vorbeam cu tata atunci de el, pentru că mi-a plăcut, e foarte talentat. El îşi demonstrează calităţile zi de zi, chiar şi aici, la echipa naţională. Îmi place foarte mult la el că are tupeu de fotbalist şi în ciuda vârstei de 15 ani îşi arată calităţile de fiecare dată când are ocazia", a menţionat Ianis Hagi.



Întrebat dacă şi-ar dori un meci de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială cu Scoţia, având în vedere că evoluează la Glasgow Rangers, Hagi a răspuns: "Da, mi-aş dori, de ce nu? Ţinând cont de ce echipe poţi întâlni la baraj, normal că ţi-ai dori un meci cu Scoţia sau cu Elveţia. Dacă vom întâlni Scoţia va fi un meci foarte interesant pentru că şi ei au o naţională foarte bună, cu jucători tineri foarte talentaţi".



Echipa naţională de fotbal a României va juca la 11 noiembrie (ora 21:45) cu Islanda (Stadionul Steaua din Capitală) şi la 14 noiembrie (ora 19:00) cu Liechtenstein (Stadion Rheinpark din Vaduz) în preliminariile CM 2022.