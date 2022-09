Horoscop octombrie 2022: Vești importante pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac de la astrologul Daniela Simulescu

Prima parte a lunii octombrie nu este una spectaculoasă. Vom avea de-a face cu clasicele evenimente din această perioadă. Deci ne vom putea ține de planurile noastre fără mari piedici. Dar a doua parte a lunii se anunță a fi spectaculoasă. Eclipsa de Soare și începutul retrogradării lui Marte vor agita apele, atât la nivel personal, cât și la nivel mondial. Unele evenimente nu ne vor fi pe plac și vom fi nevoiți să ne reinventăm. Unii veți zice: „Iarăși?”. Doar atunci când ajungi la fund găsești metoda prin care să te ridici.

Evenimentele astrologice ale lunii octombrie vor zgudui scenele lumii în care trăim. Pe 2 octombrieMercur își reia mersul direct, dar nu este neapărat ceva de bine deoarece, mersul direct va începe printr-o opoziție cu Neptun. De altfel, trebuie menționat că efectele retrogradării se vor duce până pe 29 octombrie, când Mercur va părăsi de tot semnele contaminate (Fecioară/Balanță). Pe 9 octombrieavem o Lună Plină în semnul Berbecului, acesta este un eveniment care îi va afecta pe cei cu marcaj cardinal (Berbec, Rac, Balanță, Capricorn). Luna Plină se va petrece în apropierea lui Jupiter. Vom asista la multe izbucniri, ruperi, decizii bruște, agresivitate și impulsivitate. Pe 11 octombrie Mercur revine în Balanță. Vom căuta să reparăm ce am greșit în ultimele săptămâni. Și o vom putea face doar prin diplomație, folosind cuvintele potrivite și bunele maniere. Răbdarea va juca un rol important.

Pe 23 octombrie începe sezonul Scorpionului, dar și Venus intră în acest semn. Trecem de la energia Balanței, dispusă către socializare, la cea direcționată către retragere. Ne pregătim de iarnă. Nu vom mai sta la fel de mult pe afară și vom căuta liniștea căminului. Cu Venus în Scorpion, până pe 16 noiembrie, vom fi destul de geloși, posesivi și pasionali. În plus, senzualitatea va fi la cote imense. Pe 25 octombrie avem o eclipsă parțială de Soare/ Lună Nouă în Scorpion. Eclipsele anului 2022 au avea cel mai mare impact in viața celor care au marcaj fix (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Ascendent, Nodurile) în astrograma natală: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. O zi bună pentru a renaște din propria cenușă. Putem lua durerea cea mai mare prin care am trecut și o putem transforma în cea mai mare armă. Pe 28 octombrie, Jupiter se întoarce în semnul Peștilor, cei care se fac responsabili de energia vindecării, a sensibilității, dar și a dizolvării, confuziei și a sacrificiului. Apare o senzație de înstrăinare, dar și o dezvoltare a simțului artistic, a creativității, a fotografiei. Deci, până pe 20 decembrie 2022, Jupiter va amplifica toate caracteristicile Peștilor. Vom avea o multitudine de șanse, dar va trebui să avem grijă să nu ne pierdem capul. Sănătatea mintală va deveni un subiect important. Ne va fi din ce în ce mai greu să facem diferența între ce este real și ce este fake news. Un lucru este totuși bun: spiritualitatea va face parte până și din viețile celor mai pragmatici oameni.

Pe 29 octombrie Mercur intră în Scorpion. Vom fi mai suspicioși, bănuitori și discreți, Tranzitul acesta ne poate oferi o putere mai mare de concetrare, profunzime și o minte destul de ascuțită. Îi vom testa pe cei din jur și vom fi mai preocuați de ceea ce nu ne zic, de latura ascunsă a vieții. Pe 30 octombrie, Marte își începe retrogradarea în semnul Gemenilor. Acest tranzit ne va ajuta să ne rupem în mai multe bucăți, să alergăm după mai mulți iepuri sau să ne scoatem de la naftalină talente vechi. Dar să nu vă așteptați ca lucrurile să fie clare. În niciun caz! Va trebui să lucrăm în haos și să acceptăm că singura constantă în viață este schimbarea.

Previziuni pentru Berbec/ Ascendent în Berbec

Astrologul Daniela Simulescu spune că luna octombrie va fi pentru tine una destul de agitată. Trebuie să fii în mai multe locuri, să călătorești permanent și desigur că asta va reprezenta o sursă destul de mare de stres pentru tine. Astrologul spune că mintea ta este precum „un câmp de luptă în luna octombrie”. Acest du-te vino la propriu și figurat s-ar putea să te agite serios și să nu înțelegi exact ce se întâmplă sau de ce se întâmplă toate acestea. Abia la finalul lunii te vei putea dumiri.

Previziuni pentru Taur/ Ascendent în Taur

Marte este în casa a 8-a vorbește despre resursele pe care le ai cu ceilalți, sau cele pe care trebuie să le dai înapoi, despre asta este vorba în prima parte a lunii octombrie. Nu vei mai putea să amâni, oamenii vor dori banii chiar acum și va trebui să te gândești la modalitatea cea mai bună de a rezolva. De asemenea, trebuie să fiți atenți cu cine vă implicați în anumite asocieri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News