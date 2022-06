Horia Teodorescu: Aeroportul din Tulcea este funcțional. Are absolut tot ce-i trebuie / video

Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea, a fost întrebat, în contextul agresiunii ruse în Ucraina, despre cât de operațional este Aeroportul Internațional Tulcea.

„Ținând seama de situație, ținând seama de ceea ce se anticipează, știu că v-ați implicat și aveți rezultate, la Aeroportul Internațional Tulcea, dar nu-i finalizat în acest moment. Când devine funcțional?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând că „ar fi mare nevoie de el ținând cont nu doar de situația turistică și a refugiaților, ci și de situația geostrategică, pentru că e punctul cel mai avansat în cazul în care cad Odesa și Bugeacul“.

„Vreau să clarific unele lucruri. Aeroportul din Tulcea este funcțional de o jumătate de an. Toată lumea spune că nu funcționează în sensul că nu reușim, nu suntem în stare, probabil că nu am bătut la ușile care trebuie, nu am găsit noi drumul cel mai scurt, să aducem curse de linie interne și externe.

Aeroportul funcționează la orice oră din zi și din noapte pentru orice aeronavă. El are absolut tot ceea ce-i trebuie în momentul de față. Mă rog, e un terminal mai mic, dar se va face și cel mare, însă nu uitați că noi am întârziat atât de mult în reconstrucția acestui aeroport pentru că lista de neconformități pe care Autoritatea Europeană ne-a dat-o era una care se întindea pe 2-3 pagini. Am reușit să le rezolvăm pe toate și avem absolut totul, dar nu reușim să aducem companii care să vină să facă curse pe Aeroportul Tulcea“, a spus Horia Teodorescu la DCNews.

”Breaking news” cu lucrările la faleza din Tulcea. Horia Teodorescu: Au anticipat bine, dar lucrul spectaculos va veni peste două luni

Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a vorbit despre faleza din orașul omonim.

„În momentul de față, faleza este într-un stadiu avansat al execuției și această asociere de firme care lucrează la acest obiectiv a dat dovadă de înțelepciune și lucrează într-un ritm care mi-a depășit și mie așteptările. Nu s-a pus niciodată problema stagnării lucrărilor pentru negocieri de prețuri sau alte lucruri. Au lucrat într-un ritm extraordinar de bun, ceea ce se dovedește și pe teren, pentru că în momentul de față, de vreo săptămână, au început efectiv să monteze partea finală a investiției, e vorba de granitul D9, care au început să-l monteze dintr-un capăt al falezei, ceea ce înseamnă că este partea finală și lucrurile arată mult peste ceea ce noi am prognozat, iar ei și-au asumat că vor executa.

Eu spun că în toamnă sau iarnă, faleza din Tulcea, într-o proporție de 70-80%, poate fi vizitată. Vom avea luminile, vom avea balustradele, vom avea aproape tot granitul montat pentru că această asociere a avut o premoniție. Au fost foarte rapizi în decizii și o mare parte dintre materialele esențiale și le-au asigurat când au simțit că se va întâmpla ceva din punct de vedere economic. Au fost cu un pas înaintea creșterii prețurilor și asta nu le-a făcut decât bine. Ambele părți și-au adus atât expertiza, cât și disponibilitatea la o muncă susținută astfel încât acest obiectiv să se realizeze. Pot să spun un lucru, o afirmație personală: Dacă nu aveam norocul să avem doi constructori atât de buni, probabil că la momentul acesta vorbeam de probleme destul de importante la derularea acestei investiții, dar Dumnezeu mai are ochi și pentru noi, pentru tulceni, și are grijă să ne dea norocul să avem parte și de constructori de calitate“, a precizat Horia Teodorescu la DCNews.

„Rar auzim așa ceva! E aproape breaking news în România, unde apar de obicei probleme, unde se întârzie proiectele. Acum, cu războiul din Ucraina, fierul-beton a dispărut din lanțul acesta de aprovizionare. Bine, avem și o veste bună, s-a reluat producția în Târgoviște, ceea ce ar putea să-i mai ajute pe ceilalți constructori", a spus Val Vâlcu

