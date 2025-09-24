€ 5.0784
Data actualizării: 15:51 24 Sep 2025 | Data publicării: 15:02 24 Sep 2025

BREAKING NEWS Horațiu Potra, reținut în Dubai, în timp ce încerca să fugă la Moscova

Autor: Tiberiu Vasile
potra_sectia_4_015_inquam_photos_octav_ganea_13990600 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Horațiu Potra a fost reținut în Dubai.

Horațiu Potra, bărbatul prezentat în dosarul Parchetului General ca lider al unui grup de mercenari implicat într-o planificare a unor acţiuni violente după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, a fost semnalat de mass-media ca fiind reţinut în Dubai, în urma unor operaţiuni internaţionale.

El mai este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică - alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, conform Agerpres.

Potra este descris în anchete ca fost soldat în Legiunea Străină franceză şi, ulterior, ca mercenar cu activităţi în diverse teatre africane - un trecut militar care i-a oferit experienţă şi contacte utile pentru organizarea unor grupuri paramilitare. Sursele judiciare citate de presă arată că filajul şi activităţile de supraveghere tehnică asupra lui Potra au avut loc pe parcursul unei perioade extinse, cercetările oficiale începând cu mijlocul lunii decembrie 2024 şi continuând în primăvara lui 2025.

Potra a solicitat azil politic în Federația Rusă

Conform relatărilor, după declanşarea acţiunilor anchetei şi descinderilor, Potra a părăsit România, iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Zilele trecute, procurorul general al României, Alex Florența, a susținut că Horațiu Potra a solicitat azil politic în Federația Rusă. Potra ar fi depus deja toate documentele necesare pentru această procedură. În momentul de față se află sub custodia autorităților din Dubai. Rămâne de văzut dacă vor accepta extrădarea acestuia.

