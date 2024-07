Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea Barajului Vidraru

Hidroelectrica a atribuit contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, una dintre cele mai importante și strategice investiții în infrastructura energetică din România. Contractul, estimat inițial la 188.716.632 euro fără TVA, a fost adjudecat de Asocierea formată din Electromontaj (lider de asociere), Koncar – Engineering Co. Ltd. for Production and Services și Butan Grup (subcontractant) cu valoarea de 188.382.020,89 euro fără TVA.