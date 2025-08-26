Haos la Paris. Român urmărit pe străzi de traficanți migranți, salvat în ultima clipă de armată și poliție: "Omoară-l dacă mai filmează"

Un român a fost urmărit pe străzile Parisului de un grup de traficanți migranți, care au încercat să-l linșeze după ce i-a filmat în timpul unui vlog. Bărbatul a scăpat doar datorită intervenției armatei și poliției.

Un vlogger român a scăpat la limită după ce a provocat furia unei bande de traficanți pe străzile Parisului, iar intervenția forțelor a împiedicat un posibil linșaj, conform imaginilor și relatării sale.

Cei doi creatori de conținut, Cristi și Denisa - fost fotograf și, respectiv, fost manager în comerț internațional - și-au vândut bunurile în Franța pentru a călători și a produce materiale video. În vlogurile lor apar frecvent scene filmate în cartiere periculoase, printre hoți de buzunar, traficanți de droguri și oameni care nu se feresc de violență, atrăgând zeci de mii de vizualizări pe YouTube.

"Nu filma! Dacă mai filmează, omoară-l"

Incidentul din Paris s-a declanșat rapid. Cristi a surprins, cu camera, un grup de persoane implicate în traficare. Filmarea i-a atras furia celor prinși, iar atmosfera a degenerat în urmărire. În timp ce încerca să scape, el a reușit să surprindă momentul în care unul dintre agresori se năpustea spre el și îndemna la violență: „Nu filma! Dacă mai filmează, omoară-l”, se aude cum strigă bărbatul din spatele său.

Vloggerul povestește că a fost nevoit să fugă prin cartier pentru că s-a temut pentru viața sa până la intervenția unor echipe militare și polițienești:



„Am fost nevoit să alerg. Am fost urmărit de 10 persoane până într-un magazin. De fapt, am alergat până într-un magazin după care am avut noroc că a venit armata, două mașini cu militari au venit. Cred că ați văzut în cadrul de mai devreme că era o persoană care mă urmărea și tot striga în spate. M-a prins de gât și multe altele, pentru că filmam. Libertate de exprimare în Europa nu mai există. Și ca să vedeți cum functionează, de fiecare dată când acele persoane încearca să te facă să pari un om rău spuneau că eu sunt rasist și că l-am agresat aseară pe unul dintre ei”, a povestit Cristi.

"N-am să caut acolo pentru că risc să pățesc lucruri destul de urâte. Dați-vă seama că noaptea este mult mai rău!"

Potrivit înregistrărilor audio surprinse la fața locului, polițiștii care au intervenit i-ar fi spus vloggerului că oamenii care l-au amenințat „nu sunt francezi”, catalogându-i 'africani'.

După eveniment, Cristi a continuat să documenteze starea unor zone din Paris, descriind degradarea și persoane care par să trăiască pe mari bulevarde ale capitalei. El avertizează că riscurile sunt și mai mari noaptea și că unele arii sunt declarate periculoase chiar și de militarii care patrulează: „Ați văzut că tot felul de chestii se întâmplă în timp ce eu filmezi ziua. Dați-vă seama că noaptea este mult mai rău! Și sunt locuri în care chiar i-am întrebat pe militari dacă aș putea să merg acolo să filmez. Și spuneau că nu, fără ei n-aș avea ce să caut acolo pentru că risc să pățesc lucruri destul de urâte”, a mai spus românul.

Activişti "îi protejează pe acei domni care sunt aici să facă chestii ilegale. Ies în stradă pentru ei și susțin că noi trebuie să-i acceptăm, să nu îi deportăm"

Cristi mai afirmă că există segmente ale societății franceze care protejează persoanele migrante, în special activişti de stânga, și că aceste susțineri complică reacția publică:



„Ce mă uimește pe mine cel mai mult este că de obicei francezii care sunt cu păr albastru, verde, roz, au toate culorile în cap, îi protejează pe acei domni care sunt aici să facă chestii ilegale. Ies în stradă pentru ei și susțin că noi trebuie să-i acceptăm, să nu îi deportăm. Pentru că săracii de ei vin din țări unde sunt războaie, dar din câte știu majoritatea vin din țări destul de sigure, de fapt sigure pentru Africa, dar în care nu sunt războaie”, adaugă el.

În paralel, Cristi critică gestionarea autorităților. El spune că raidurile și capturările nu duc frecvent la deportări, ci la redistribuirea migranților în alte zone ale Franței:



„În legătură cu deportările imigranților ilegali, pliția a făcut raiduri cam peste tot în Paris I-au luat frumos pe cei pe care au reușit să-i prindă. Și ghiciți unde i-au trimis. Pentru că toată lumea se gândește că atunci când prinzi acei imigranți ilegali, scopul este de a scăpa de ei din țară și să-i trimiți în țara din care au venit. Ei bine nu, nu așa funcționează aici. Acei imigranți ilegali de obicei sunt luați din Paris, din acest superb oraș, și sunt trimiși ori la periferiile orașului, ori sunt trimiși în sate și orașe mai mici din toată Franța. Ca și cum nu doar Parisul să aibă aceste probleme, ci toată Franța”, a mai spus Cristi.

În finalul materialului, vloggerul a arătat și alte forme de infracționalitate observate în apropierea atracțiilor turistice. Aproape de Turnul Eiffel ar fi activi escroci români care montează scheme de tip „alba-neagra” pentru a fura turiști, precum și hoți de buzunare care acționează în stațiile de metrou și în zone aglomerate.

